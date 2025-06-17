Стало известно, когда Пугачева и Галкин приедут в Латвию

Совсем недавно до Латвии дошел слух о том, что Алла Пугачева якобы не приедет в этом году на организуемый Лаймой Вайкуле фестиваль, поскольку ее дочь Кристина Орбакайте внесена в "черный список" Латвии. Однако в интервью журналу Privātā Dzīve Вайкуле поделилась совершенно другой информацией.
Артистка рассказала журналу: "Они приедут в Латвию в июне, после Лиго. В этом году у Максима будут концерты в Латвии. Они оба, как и в другие годы, будут гостями моего фестиваля. И я, и другие очень рады их присутствию на Laima Rendezvous".
"Конечно, что-то всегда может внезапно измениться, не зря есть такая поговорка: если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но да, они запланированы"добавила Лайма.
Напомним, фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 пройдет с 25 по 27 июля в живописном концертном зале "Дзинтари" в Юрмале. Фестиваль уже стал летней музыкальной традицией, объединяя самых выдающихся артистов из Латвии и других стран мира, даря зрителям незабываемый праздник живой музыки в сопровождении оркестра.
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