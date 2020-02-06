Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями во второй раз

Малышка весит 3320 грамм и ростом 52 см. Этими данными спортсмен поделился в своём Instagram-аккаунте.

ФОТО: instagram.com/tarasov23/

Имя девочки пока содержится в секрете. Ясно только то, что роды прошли в штатном режиме, мама и дочка чувствуют себя хорошо.

Согласно словам супруги спортсмена, она морально готова к трудностям с маленькими детьми. Напомним, у пары есть уже старшая дочь, которой, правда, ещё нет и двух лет.

Помимо того, супруги планируют стать многодетной семьёй.

Тарасов полностью разделяет мнение жены, однако он получил шквал критики за его отношение к дочери Ангелине от первого брака. Недавно футболист заявил о своём решении существенно уменьшить алименты ребенку. Данное решение он обосновал шатким материальным положением.

Плачевное состояние Дмитрия, который в настоящее время активно ищет достойную работу, подтвердил его адвокат Умалат Сайгитов, пишет Starhit.ru.

"Не от лучшей жизни Тарасов выставил свой дом на продажу и ездит на кредитной машине. Тем более, состав его семьи изменился, появились и другие обязательства. А вот бывшая супруга за последние годы купила две квартиры. Сразу возникает резонный вопрос: на какие деньги? Оксана Борисовна нигде не работает. Кроме того, она ни разу не предоставила в суде документы, подтверждающие, что средства, выделяемые Дмитрием Тарасовым, тратятся только на дочь Ангелину", — приводит слова правозащитника Starhit.ru.

Напомним, Ольга Бузова вышла замуж в 2012 году за полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, но через три с половиной года пара развелась. Со слов звезды, это произошло из-за постоянных измен спортсмена. О романе Насти и Димы впервые заговорили осенью 2016-го, когда тот был женат на Ольге. Правда, спортсмен отрицает, что встречался с моделью, будучи несвободным мужчиной.