"Свое говно, родное": Бузова обдумала возможность переспать с бывшим мужем

Ольге предложили выбрать между певцом T-Killah, бывшим супругом и блогером Амираном Сардаровым.

"Вы же сказали, что будете мужчин мне предлагать. Просто мне кажется, что в этом списке нет мужчин.

Ну, с Тарасовым я бы, конечно, переспала. Свое говно, родное, знаете ли: вроде ничего плохого не делаешь. У нас все было, шесть лет потрясающие даже иногда вроде, если мне не изменяет память.

Хотя может что-нибудь новенькое попробовать?", - подчеркнула Бузова.

"T-Killah – точно нет. Для меня он был когда-то другом. Даже в страшном сне не могу представить. Он не является для меня мужчиной, как я сказала, как и остальные. Амирана я бы поцеловала", - сказала певица.

Через мгновение она поняла, что выбрала бывшего мужа и хотела изменить решение, но было уже поздно.

"Получается, я выбрала, что я с ним сплю с Тарасовым? Хочу поменять свое решение. Надеюсь, они этого никогда не увидят. Давайте так: с Амираном я бы переспала. А можно вообще всех убрать?!", - спросила она.

"Нет? Тогда чего Тарасова убирать?

Пусть живет, мучается, смотрит на меня всю жизнь, какую женщину он профукал! Поэтому пусть живет. Наверное, я бы его поцеловала, прижала и сказала: "Дурачок ты мой, что же ты наделал?". А T-Killah я убираю – предатель, не терплю", –подытожила Бузова.