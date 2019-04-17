"Свое говно, родное": Бузова обдумала возможность переспать с бывшим мужем
Популярная российская ведущая, актриса и певица Ольга Бузова недавно приняла участие в шоу "Поцеловать/Переспать/Убрать!" на канале Super. В одном из предложенных вариантов лиц, с кем бы хотела переспать звезда был ее бывший супруг Дмитрий Тарасов.
Ольге предложили выбрать между певцом T-Killah, бывшим супругом и блогером Амираном Сардаровым.
Эта неделя была полна спортивных новостей, хотя напрямую с результатами связана и не была. Сначала случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю - 2 месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему... Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Еще раз, никому бы в такой ситуации не желал оказаться. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справделивости... Вторая также спортивная тема, ставшая чем-то большим - бой нашего чемпиона 💂♀@khabib_nurmagomedov Вышел и показал, как надо. Был лучше во всех компонентах, посмотрите старые бои и этот - как он прибавил в стойке... А по поводу провокаций и последующего прыжка из октагона - все наш президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется! 😉Все по делу🇷🇺
"Вы же сказали, что будете мужчин мне предлагать. Просто мне кажется, что в этом списке нет мужчин.
Ну, с Тарасовым я бы, конечно, переспала. Свое говно, родное, знаете ли: вроде ничего плохого не делаешь. У нас все было, шесть лет потрясающие даже иногда вроде, если мне не изменяет память.
Хотя может что-нибудь новенькое попробовать?", - подчеркнула Бузова.
"T-Killah – точно нет. Для меня он был когда-то другом. Даже в страшном сне не могу представить. Он не является для меня мужчиной, как я сказала, как и остальные. Амирана я бы поцеловала", - сказала певица.
Через мгновение она поняла, что выбрала бывшего мужа и хотела изменить решение, но было уже поздно.
"Получается, я выбрала, что я с ним сплю с Тарасовым? Хочу поменять свое решение. Надеюсь, они этого никогда не увидят. Давайте так: с Амираном я бы переспала. А можно вообще всех убрать?!", - спросила она.
"Нет? Тогда чего Тарасова убирать?
Пусть живет, мучается, смотрит на меня всю жизнь, какую женщину он профукал! Поэтому пусть живет. Наверное, я бы его поцеловала, прижала и сказала: "Дурачок ты мой, что же ты наделал?". А T-Killah я убираю – предатель, не терплю", –подытожила Бузова.
Напомним, Ольга Бузова вышла замуж в 2012 году за полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, но через три с половиной года пара развелась. Со слов звезды, это произошло из-за постоянных измен спортсмена.