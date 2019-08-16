Пт, 16.08.2019
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Бывший муж Ольги Бузовой рассказал о сексуальных играх со своей женой

Дмитрий Тарасов

ФОТО: https://www.instagram.com/tarasov23

Полгода назад в СМИ появилось сообщение, что бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Недавно спортсмен признался журналистам о нюансах своей сексуальной жизни. Об этом пишет Starhit.ru.

Тарасов неоднократно подчеркивал, что не стремится к популярности в Сети, но сам часто подогревает интерес пикантными подробностями своей личной жизни. К примеру, публикация интимного видео во время родов. Теперь же вовсе - подробности сексуальных отношений.

"Фетиши — это кайф и интерес, но я говорю не о всех. У нас с Настей есть своя "красная комната", где происходят классические вещи. Там у нас есть маски, наручники, которые приветствуются у нас всегда. Но пока что на меня их не надевали...", - цитирует его StarHit.ru. 

Он признался, что сам приобретал все эти игрушки. Для жены это был сюрприз. Тарасов считает, что полезно разнообразить сексуальную жизнь. Главное, чтобы - это нравилось обоим. 

Супруга Тарасова интимную жизнь не комментирует. 

Напомним, Ольга Бузова никогда не скрывала своего отношения к новой жене своего бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Телеведущая уверена, что именно Анастасия Костенко виновна в ее разрыве с футболистом, и потому открыто демонстрирует свою неприязнь к ней.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люблю вас ❤️ #семья#дочка#зоопарк

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

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