Бывший муж Ольги Бузовой рассказал о сексуальных играх со своей женой

Полгода назад в СМИ появилось сообщение, что бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Недавно спортсмен признался журналистам о нюансах своей сексуальной жизни. Об этом пишет Starhit.ru.
Тарасов неоднократно подчеркивал, что не стремится к популярности в Сети, но сам часто подогревает интерес пикантными подробностями своей личной жизни. К примеру, публикация интимного видео во время родов. Теперь же вовсе - подробности сексуальных отношений.
"Фетиши — это кайф и интерес, но я говорю не о всех. У нас с Настей есть своя "красная комната", где происходят классические вещи. Там у нас есть маски, наручники, которые приветствуются у нас всегда. Но пока что на меня их не надевали...", - цитирует его StarHit.ru.
Он признался, что сам приобретал все эти игрушки. Для жены это был сюрприз. Тарасов считает, что полезно разнообразить сексуальную жизнь. Главное, чтобы - это нравилось обоим.
Супруга Тарасова интимную жизнь не комментирует.
Напомним, Ольга Бузова никогда не скрывала своего отношения к новой жене своего бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Телеведущая уверена, что именно Анастасия Костенко виновна в ее разрыве с футболистом, и потому открыто демонстрирует свою неприязнь к ней.
Мой понедельник начался с восстановления, которое с каждым днём рассчитано на усиление программы. Каждое упражнение и процедуры укрепляют ногу и возвращают к боевому состоянию🙏🏻 Осталась пара недель и мой организм будет готов к бегу. Сейчас все мысли и действия только об одном и ничто мне не помешает.👊🏻 ⚽