Бывший муж Ольги Бузовой рассказал о сексуальных играх со своей женой

"Фетиши — это кайф и интерес, но я говорю не о всех. У нас с Настей есть своя "красная комната", где происходят классические вещи. Там у нас есть маски, наручники, которые приветствуются у нас всегда. Но пока что на меня их не надевали...", - цитирует его StarHit.ru.