Чт, 6.02.2020
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Испытания "самой многообещающей" вакцины от ВИЧ, которую начали тестировать на людях, провалились

ФОТО: pixabay.com

Ключевые испытания многообещающей вакцины от ВИЧ-инфекции прекращены досрочно, поскольку исследователи смогли установить, что она не работает. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Национальные институты здравоохранения США.

Испытания вышеупомянутой вакцины были проедены в Южной Африке. Она была разработана для штамма вируса, наиболее распространенного в этом регионе. Спустя время планировалось адаптировать её и к другим. В испытаниях вакцины HVTN 702 участие 5 407 сексуально активных мужчин и женщин без ВИЧ от 18 до 35 лет.

Тестирование вакцины на людях началось в 2016 году, оно должно было длиться до 2022 года. Одна часть участников получали вакцину, а вторая — плацебо.

Но, как сообщается, исследование остановили через 18 месяцев, поскольку почти 250 участникам исследования была диагностирована ВИЧ-инфекцию. Исследователи  решили, что продолжать работу над этой вакциной малоцелесообразно.

Как передаёт Science, провал предсказывал ряд экспертов, поскольку первые испытания вакцины в Таиланде показали эффективность лишь в 31% случаев.

Данные исследования обошлись примерно в 104 миллиона долларов. Эта вакцина была первой, дошедшей до третьей стадии (когда тестируют на людях).

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