Испытания "самой многообещающей" вакцины от ВИЧ, которую начали тестировать на людях, провалились

Испытания вышеупомянутой вакцины были проедены в Южной Африке. Она была разработана для штамма вируса, наиболее распространенного в этом регионе. Спустя время планировалось адаптировать её и к другим. В испытаниях вакцины HVTN 702 участие 5 407 сексуально активных мужчин и женщин без ВИЧ от 18 до 35 лет.