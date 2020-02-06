Шотландский министр ушел с должности после обнародования переписки с 16-летним парнем

42-летний политик извинился, признав, что его поведение было дурацким.

"Я повел себя по-дурацки, и я сожалею об этом от всего сердца", - подтвердил в сообщении экс-министр. "Я действительно извиняюсь перед этим человеком и его семьей".

"Служение в правительстве - большая привилегия, и я извиняюсь, что подвел коллег и сторонников", - добавил он.

Как сообщила газета The Scottish Sun, Маккай, считающийся потенциальным лидером Шотландии, в течение месяца отправил мальчику в социальных сетях Instagram и Facebook более 270 сообщений, в том числе и сообщающих, что он "красивый", и с приглашением на ужин.

Было запланировано, что в четверг Маккай представит годовой бюджет Шотландии, однако перед этим газета выступила с сенсационным сообщением.

Маккай еще в 2013 году публично признался, что является геем.

Маккай отметил, что говорил с первым министром Шотландии и лидером Национальной партии Шотландии (SNP) Николой Стерджен и в среду вечером ушел с должности.

Первая министр подтвердила, что до вечера среды ничего не знала о "неприемлемом поведении Маккая".