Раз - и многодетная семья! Разговор с крутыми родителями тройняшек

Кто-то становится героем осознанно, а для кого-то судьба поворачивается так, что просто не остаётся другого выхода. Ррраз - и ты герой! Рассказывает главный редактор "Маминого клуба" Маргарита Вирате-Шумило.
3 августа 2019 года Таня и её муж Андрей дебютировали в роли родителей и сделали это громко - стали многодетной семьей за один раз.
"Ррраз - и многодетная семья!"
Вы когда-нибудь задумывались о том, что можете стать родителями тройни? От одной мысли захватывает дух, правда?
Татьяна и Андрей утверждают, что чувствовали заранее. Словно было понимание того, что ребёнок будет не один.
- Что вы почувствовали в ту минуту, когда в кабинете УЗИ впервые увидели всех трёх?
Татьяна: "Я не удивилась. Честно! Как будто знала заранее. Вот увидели первого малыша, вот второго... И тут узистка замерла и изменилась в лице. Я испугалась - вдруг что-то не в порядке? Но она вымолвила: "Поздравляю - у вас тройня!" - и я облегчённо выдохнула.
Андрей: "А я знал. Вот знал, что будет двое или трое!"
В последние годы статистика многоплодных беременностей растёт. Это объясняется тем, что всё больше родителей прибегают к искусственному оплодотворению. При процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для увеличения шансов возникновения беременности в матку женщине обычно подсаживают не один, а несколько эмбрионов. И случается, что приживаются все.
Однако в случае Татьяны и Андрея беременность случилась естественным путём. А поскольку в родне с обеих сторон случались и двойняшки, и тройняшки, то подсознательно будущие родители были готовы к такому сценарию.
И стали готовиться к встрече...
- Расскажите, как готовились к рождению своей команды?
Татьяна: "Всё шло своим чередом. Ничего сверхъестественного не было. Правда, родила я почти на месяц раньше назначенного срока (9 сентября) - приехала на скрининг, и там мне сказали, чтобы ехала сегодня же в Страдиня. Ну, раз надо, значит, я и поехала. Приехала, там меня уже знают. Приняли, разместили в предродовой, замерили тоны, сделали укол для активизации работы лёгких малышам... И потянулся процесс! К пяти утра схватки стали очень ощутимыми. Помню, без конца бегала в туалет. Каждые полчаса! Медсестричка не выдержала, упаковала меня в подгузник, чтоб я не мельтешила...
Врач появился только к восьми, я уже вся в слезах - очень больно! Повели в родильную палату, подключили к системе... Помню, только тогда я сказала мужу ехать: пора! - и он прилетел. Ему объяснили, что означают цифры на экранах, как отслеживать схватки. И он наблюдал. Волновался, когда шкала подскакивала вверх...
Так как это было экстренное кесарево, то ни о каком перерезании пуповины мужем речи не было. И на живот мне мальчишек не клали.
Дали лишь поцеловать - и сразу унесли в боксы, ведь родились они хотя и здоровенькими, но всё же маленькими - 1,41 кг, 1,64 кг и 1,35 кг, по 40 см! В "интенсивке" они пробыли всего шесть дней. Для тройни это очень мало, правда! Потом пожили в Детской больнице, набирали вес и крепли.
Когда вернулись домой, я стала "ночным человеком": ночью сплю чутко, ушки на макушке - кто, где, что? Ложимся примерно в девять вечера, потом в три часа ночи кормлю, потом в 6 утра, и дальше спим уже до девяти.
Хозяйство - когда как. Или что-то по дому успела сделать, но не выспалась. Или выспалась, но дома бардак!"
Андрей: "Я помогаю, конечно, когда не работаю. Когда работаю - лучше меня не трогать, иначе буду как зомби!"
Татьяна: "Ещё к нам бабушка приезжает. Иногда она на ночь остаётся, и тогда мы оба отсыпаемся!"
- Какие мысли насчёт садика? Записаны, ждёте очереди? В каком возрасте думаете вести?
Татьяна: "Пока не могу даже представить их там. Они такие маленькие!.. Но да, конечно, поведём, когда увидим, что они готовы. Думаю, адаптироваться им будет легче, чем остальным, ведь они пойдут дружной командой, бок о бок".
Андрей: "Я знаю одно: шороху они там дадут, это точно!"
- И вот вам полгода. И мальчишкам, и вам - как родителям. Расскажите, чувствуете ли себя особенными? Как вас воспринимают окружающие?
Татьяна: "Не то чтобы мы чувствовали себя необычными - во всяком случае сравнить-то не с чем. А вот по поводу окружающих - за эти полгода у нас уже хорошая коллекция "перлов"! Например, классическое, от каждого второго:
- У вас было ЭКО или это вы сами так?!
- А у вас в роду были тройни?
- И как же вы справляетесь?! Тяжело, наверное?
- На что вы потратили огромное пособие?
- Кстати, действительно, Тань, - на что? Если не секрет, конечно!
Татьяна: "А мы и не потратили. Мы копим на квартиру. Ведь с такой командой нужен простор!
И ещё. Узнав о тройне, доктора предлагали "подчистить" кого-то, чтобы беременность проходила легче и оставшимся было комфортнее. От такого мы отказались сразу! Несмотря на "предупреждения" врачей, что в случае нашего отказа возможен и выкидыш, и преждевременные роды, и другие неприятности.
Бог дал троих - значит, так надо. Мы верили в это!