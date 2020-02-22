Раз - и многодетная семья! Разговор с крутыми родителями тройняшек

3 августа 2019 года Таня и её муж Андрей дебютировали в роли родителей и сделали это громко - стали многодетной семьей за один раз.

"Ррраз - и многодетная семья!"

Вы когда-нибудь задумывались о том, что можете стать родителями тройни? От одной мысли захватывает дух, правда?

Татьяна и Андрей утверждают, что чувствовали заранее. Словно было понимание того, что ребёнок будет не один.

- Что вы почувствовали в ту минуту, когда в кабинете УЗИ впервые увидели всех трёх?

Татьяна: "Я не удивилась. Честно! Как будто знала заранее. Вот увидели первого малыша, вот второго... И тут узистка замерла и изменилась в лице. Я испугалась - вдруг что-то не в порядке? Но она вымолвила: "Поздравляю - у вас тройня!" - и я облегчённо выдохнула.

Андрей: "А я знал. Вот знал, что будет двое или трое!"

В последние годы статистика многоплодных беременностей растёт. Это объясняется тем, что всё больше родителей прибегают к искусственному оплодотворению. При процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для увеличения шансов возникновения беременности в матку женщине обычно подсаживают не один, а несколько эмбрионов. И случается, что приживаются все.

Однако в случае Татьяны и Андрея беременность случилась естественным путём. А поскольку в родне с обеих сторон случались и двойняшки, и тройняшки, то подсознательно будущие родители были готовы к такому сценарию.

И стали готовиться к встрече...

- Расскажите, как готовились к рождению своей команды?

Татьяна: "Всё шло своим чередом. Ничего сверхъестественного не было. Правда, родила я почти на месяц раньше назначенного срока (9 сентября) - приехала на скрининг, и там мне сказали, чтобы ехала сегодня же в Страдиня. Ну, раз надо, значит, я и поехала. Приехала, там меня уже знают. Приняли, разместили в предродовой, замерили тоны, сделали укол для активизации работы лёгких малышам... И потянулся процесс! К пяти утра схватки стали очень ощутимыми. Помню, без конца бегала в туалет. Каждые полчаса! Медсестричка не выдержала, упаковала меня в подгузник, чтоб я не мельтешила...

Врач появился только к восьми, я уже вся в слезах - очень больно! Повели в родильную палату, подключили к системе... Помню, только тогда я сказала мужу ехать: пора! - и он прилетел. Ему объяснили, что означают цифры на экранах, как отслеживать схватки. И он наблюдал. Волновался, когда шкала подскакивала вверх...

Так как это было экстренное кесарево, то ни о каком перерезании пуповины мужем речи не было. И на живот мне мальчишек не клали.