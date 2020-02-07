Скандал в Чехии: ресторан отказался обслуживать китайцев

Вьетнамский ресторан в Праге в четверг вызвал скандал в Чехии - он запретил китайцам входить в связи с опасениями по поводу нового коронавируса.
"Чтобы защитить здоровье общественности, ресторан временно не будет принимать китайских клиентов. Спасибо за понимание", - говорится в написанной на английском, чешском и китайском языках записке, которая прикреплена к дверям ресторана.
Как сообщают чешские СМИ, записка на дверях провисела несколько часов, и в это время ни один гость из Китая обслужен не был.
Фото записки было размещено на Facebook и вызвало шквал негативных комментариев.
В больницах Чехии до сих пор на коронавирус проверились 53 человека, и все результаты были негативными.