Пт, 7.02.2020
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Скандал в Чехии: ресторан отказался обслуживать китайцев

Вид на Прагу

ФОТО: Petr Josek / Reuters

Вьетнамский ресторан в Праге в четверг вызвал скандал в Чехии - он запретил китайцам входить в связи с опасениями по поводу нового коронавируса.

"Чтобы защитить здоровье общественности, ресторан временно не будет принимать китайских клиентов. Спасибо за понимание", - говорится в написанной на английском, чешском и китайском языках записке, которая прикреплена к дверям ресторана.

Как сообщают чешские СМИ, записка на дверях провисела несколько часов, и в это время ни один гость из Китая обслужен не был.

Фото записки было размещено на Facebook и вызвало шквал негативных комментариев.

В больницах Чехии до сих пор на коронавирус проверились 53 человека, и все результаты были негативными.

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