Необычный подарок на День святого Валентина

Приближается День святого Валентина, и встает вопрос о милом и романтичном подарке. TVNET предлагает несколько необычных идей.

1. Картина своими руками

Если ваша любимая - творческий человек, который всегда мечтал стать художником, то подарите ей возможность посетить студию рисования Art&Wine. Уютное место, где живопись станет настоящей медитацией. Не стоит волноваться, что что-то не получится, ведь всем руководит опытный преподаватель. Всего за 3 часа можно нарисовать картину с нуля. Потребуются только желание и хорошее настроение. Кстати, во время урока всем желающим предлагают вино.

2. Фотосессия Love Story

Все большей популярностью среди влюбленных пользуются фотосессии Love Story. В Риге огромное количество фотографов, которые с удовольствием помогут в организации такой съемки. В нашем городе много красивых локаций, где могут получиться романтичные и трогательные кадры. Хороший профессионал может всего за час сделать огромное количество ярких кадров, которые станут настоящим украшение вашего семейного альбома.

3. Подарить песню собственного сочинения