Необычный подарок на День святого Валентина

Выбрать подарок ко Дню святого Валентина - непростая задача. Необходимо не просто сделать приятное своей половинке, а постараться по-настоящему удивить, вызвать сильные, неповторимые эмоции.
Приближается День святого Валентина, и встает вопрос о милом и романтичном подарке. TVNET предлагает несколько необычных идей.
1. Картина своими руками
Если ваша любимая - творческий человек, который всегда мечтал стать художником, то подарите ей возможность посетить студию рисования Art&Wine. Уютное место, где живопись станет настоящей медитацией. Не стоит волноваться, что что-то не получится, ведь всем руководит опытный преподаватель. Всего за 3 часа можно нарисовать картину с нуля. Потребуются только желание и хорошее настроение. Кстати, во время урока всем желающим предлагают вино.
2. Фотосессия Love Story
Все большей популярностью среди влюбленных пользуются фотосессии Love Story. В Риге огромное количество фотографов, которые с удовольствием помогут в организации такой съемки. В нашем городе много красивых локаций, где могут получиться романтичные и трогательные кадры. Хороший профессионал может всего за час сделать огромное количество ярких кадров, которые станут настоящим украшение вашего семейного альбома.
3. Подарить песню собственного сочинения
Не стоит переживать, если у вас нет музыкального образования. В Риге есть студия звукозаписи Antex, которая поможет вам подготовить музыкальный подарок. Опытные музыканты помогут записать аранжировку и голос. Почувствуйте себя звездой либо подарите эту возможность любимой!