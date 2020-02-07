Блогер Ида Галич впервые стала мамой

В семье 29-летней блогера малыш стал первенцем.

Своему супругу Алану Басиеву Ида подарила сына - Леона.

Малыш весит 3880 грамм и ростом 52 см. Этими данными Ида поделилась в своём Instagram-аккаунте. Леон родился в 9:47 утра.

"Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом! У нас не все прошло, как мы предполагали (об этом позже, дорогие, сейчас все хорошо)", - пишет Ида в Instagram.

Поклонники уже спешат оставлять самые теплые слова и поздравления в адрес молодой семьи и новорожденного.

"Я плачу"; "Примите искренние поздравления"; "Примите мои поздравления родители и бабушки дедушки. Желаю, чтобы малыш рос здоровым, хитреньким, счастливым и богатым вниманием близких", — пишут поклонники в Instagram.

Как пишет Starhit.ru, девушка поначалу скрывала от поклонников беременность, однако после того, как кто-то заметил её в перинатальном центре, ей пришлось во всём сознаться.

"Раз все паблики уже написали, не вижу смысла делать вид, что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга, такое происходит. Всем спасибо за поздравления, мы еще совсем маленькие, но конспиратор из меня так себе", — писала блогер.