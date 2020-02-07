Елгава: найден крупнейший в истории Латвии завод "левых" сигарет

Veicot vērienīgu izmeklēšanu, @Valsts_policija šonedēļ Jelgavas novadā atradusi vienu no lielākajām nelegālo cigarešu ražotnēm valsts vēsturē. Kratīšanas laikā likumsargi kopumā atsavināja vairāk nekā 7 miljonus cigarešu un aptuveni 20 tonnas tabakas. pic.twitter.com/5xV4WtdV5r — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 7, 2020

Полиция получила информацию о возможном производстве нелегальных сигарет в Елгавском крае, и в начале года по ч. 3 ст. 221 Уголовного закона было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении, транспортировке и реализации табачных изделий в крупных масштабах.

На этой неделе в одном из ангаров был проведен обыск — там и было обнаружено оборудование для производства табачных изделий.

Всего было изъято 7 387 696 сигарет марки Prince и 20 160 кг табака. Все изделия не имели акцизных марок.

В рамках дела задержаны 11 человек в возрасте от 25 до 55 лет, восемь из них — иностранцы. Ни один из подозреваемых ранее не попадал в поле зрения полиции.

По решению Даугавпилсского суда, к задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

По данным полиции, незаконное производство могло функционировать около года, а сигареты, вероятно, предназначались для реализации за пределами страны.