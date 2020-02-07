Пт, 7.02.2020
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Елгава: найден крупнейший в истории Латвии завод "левых" сигарет

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Госполиция выявила крупнейший в истории Латвии подпольный завод по производству табачных изделий. Как сообщает представитель Госполиции Ласма Курсите, завод был оснащен всем необходимым оборудованием по последнему слову техники.

Полиция получила информацию о возможном производстве нелегальных сигарет в Елгавском крае, и в начале года по ч. 3 ст. 221 Уголовного закона было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении, транспортировке и реализации табачных изделий в крупных масштабах.

На этой неделе в одном из ангаров был проведен обыск — там и было обнаружено оборудование для производства табачных изделий.

Всего было изъято 7 387 696 сигарет марки Prince и 20 160 кг табака. Все изделия не имели акцизных марок.

В рамках дела задержаны 11 человек в возрасте от 25 до 55 лет, восемь из них — иностранцы. Ни один из подозреваемых ранее не попадал в поле зрения полиции.

По решению Даугавпилсского суда, к задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

По данным полиции, незаконное производство могло функционировать около года, а сигареты, вероятно, предназначались для реализации за пределами страны.

Незаконное хранение, транспортировка или реализация табачных изделий в крупных масштабах карается лишением свободы на срок до пяти лет, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.

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