"Лучшая порноактриса года": на её счету более 3000 минут непрерывного секса

На счету Памелы более 3000 минут непрерывного секса в ста с лишним эпизодах фильмов для взрослых, а в социальных сетях за ее пикантными похождениями следят более 100 тысяч поклонников.

Другие порнозвезды, которых можно увидеть на Erots

Другая испанка, родившаяся в Севилье, - светловолосая порнозвезда и эротическая модель Ayesa X - в своих шоу поражает трюками вагинальной акробатики. А ее образ дополняют татуировки в виде пятен шкуры ловкого и грациозного хищника - леопарда, а также бабочки - символ способности к перевоплощению. В свою очередь, барселонка Liz Rainbow любит быть яркой и заметной: она регулярно меняет цвет волос и вживается в разные роли - от нежной гламурной модели и любительницы фетиша до суровой и властной госпожи БДСМ.

ФОТО: publicitātes

Темноволосая румынская порнозвезда Nilla Black будет соблазнять публику на сцене Star Point. Зеленоглазая красотка из Бухареста начала карьеру в 20 лет и за девять лет снялась во множестве эротических эпизодов.

ФОТО: publicitātes

А на центральной сцене выступят два порноактера и исполнителя стриптиза - испанец Kinja Kamanga и португалец Max Rajoy.

"Все началось с того, что я развлекал девушек приватными танцами. И вот однажды меня попросили показать член... они не верили, что бывают такие размеры. Я показал, они поверили, и я тоже поверил в себя", - вспоминает истоки своей карьеры чернокожий актер Max.

ФОТО: publicitātes

Как известно, Erots - не просто мероприятие, а настоящее приключение! Безупречные мужские и женские тела в стрип-шоу и представлениях на любой вкус, мастер-классы, головокружительная вечеринка, консультации компетентных специалистов и конкурсы с соблазнительными призами! Фестиваль приглашает всех - и одиночных посетителей, и пары, и компании друзей или знакомых.

Встречайтесь и фотографируйтесь с очаровательными актрисами и актерами, расслабляйтесь в расширенной танцевальной зоне, а в перерывах между шоу участвуйте в увлекательных конкурсах!

В зоне SexyStyle Academy изучайте анатомию и психологию чувственности, осваивайте утонченные эротические техники и черпайте вдохновение для новых сексуальных экспериментов. Наслаждайтесь, познавайте и вдохновляйтесь!

Кроме того, фестиваль Erots предложит широкий выбор эротического белья, разнообразных игрушек для любовных утех, массажных масел, средств для усиления интимных ощущений, фильмов для взрослых и других соблазнительных вещей.

Если желаете получить особый опыт в непосредственной близости от актеров, приобретайте VIP-билет, обеспечивающий место рядом с главной сценой.

Вход с 18 лет! Билеты продаются в кассах Biļešu serviss по всей Латвии (www.bilesuserviss.lv), а также на сайте www.bezrindas.lv. Билет на фестиваль действителен для разового посещения в один из дней мероприятия. VIP-билет действителен в выбранный день мероприятия для заранее определенного количества посетителей.

Время проведения фестиваля Erots 2020: 21 февраля 20:00–03:00 22 февраля 19:00–03:00