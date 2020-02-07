Магазины Maxima в Литве приостановили торговлю свежим мясом

По словам представителя литовской Maxima, такое решение принято из-за сомнений в качестве продукции одного поставщика.

По сведениям Verslo žinios, сейчас взяты образцы анализов, результаты которых будут известны на следующей неделе.

Название поставщика и более подробные сведения не сообщаются, но ограничение введено абсолютно во всех магазинах сети Maxima в Литве.

"Мы регулярно проводим анализы на самоконтроль. Констатировали, что мясо, возможно, некачественное и приняли меры. Чтобы гарантировать качество, мы изъяли все", - рассказали представителя литовской Maxima.