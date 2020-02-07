Президент Эстонии отказалась принимать Закон о пенсионной реформе

В 15 часов в Кадриорге состоялась пресс-конференция, на которой президент Керсти Кальюлайд сделала заявление в связи с Законом о реформе обязательной накопительной пенсии, сообщила канцелярия президента.

По оценке Кальюлайд, упомянутый Закон о пенсионной реформе непропорционально задевает основные права людей, а также в ряде положений противоречит приведенным в Конституции принципам правового государства и социального государства, так и оправданных ожиданий.

В своем анализе Кальюлайд привела шесть основных моментов, в которых так называемый Закон о пенсионной реформе противоречит Конституции.

Поскольку президент не провозгласила закон, законопроект возвращается в Рийгикогу, после чего опять вернется на стол президента.

Если Кальюлайд и во второй раз сочтет, что проект пенсионной реформы неконституционен, спор будет передан в госсуд.

Твердое желание нынешнего правительства Эстонии - провести пенсионную реформу в январе следующего года.