День Валентина в одиночестве? Есть варианты!

Ничего, что ты одна! У тебя наверняка есть верные друзья или знакомые, с которыми ты с удовольствием проведешь время.

Чтобы не скучать, пригласи своих друзей в гости, приготовь блюда, которые нравятся тебе самой. Можешь устроить такую вечеринку, которая запомнится надолго.

А гостей попроси захватить с собой своих друзей. Кто знает, может быть, именно в День влюбленных ты встретишь мужчину мечты.

Если вечеринки не в твоем стиле или ты не желаешь изображать из себя счастливую женщину в такой день, рекомендуем сходить на какой-нибудь хороший фильм. Там ты сможешь забыть о своих проблемах и просто насладиться киноискусством.

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Или устрой себе вечер релаксации - горячая ванна, свечи, вино. И все это только для себя любимой!

Побалуй себя маской для лица, маникюром, педикюром. И не забывай о вкусностях - шоколадка, пирожное... Все, что душа пожелает.

Если тебе кажется, что никто тебя не любит, устрой день любви к себе, и счастье тебе скоро улыбнется. Сделай что-то, что обычно не делаешь! Сходи в театр, на оперу, балет, новую выставку, поезжай за город - все непривычное останется в памяти как нечто особенное. В честь Дня Валентина устраиваются разные мероприятия - посети их с подругой или знакомой.