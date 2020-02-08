Председателем KPV LV избран Закатистов

В поддержку Закатистова голоса отдали 136 членов партии.

В правление KPV LV сегодня были избраны Закатистов, министр экономики Ральф Немиро, министр благосостояния Рамона Петравича, депутаты Сейма Эрик Пуценс, Янис Витенбергс, Ивета Бенхена-Бекена и Иева Крапане, а также Марис Можвилло и Лаурис Зивертс.

Галерея: Собрание партии KPV LV

Большинство членов KPV LV поддержало также изменения в уставе партии, предполагающие, что число членов правления партии будет увеличено с пяти до девяти человек, а вместо трех сопредседателей партией будет руководить один председатель правления.

Кроме того, впредь вместо общего собрания членов партии будет проводиться съезд партии, на котором должны присутствовать хотя бы 50 делегатов.