"Ложечка нашлась, осадочек остался": глава Минздрава РФ опроверг убийства ветеранов медбратом

"Кировские коллеги [провели проверку] вплоть до того, что подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи. И когда там все отвергли, но как в старой присказке: ложечка нашлась, осадочек остался", — заявил министр.