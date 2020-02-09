Вс, 9.02.2020
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  • "Ложечка нашлась, осадочек остался": глава Минздрава РФ опроверг убийства ветеранов медбратом
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"Ложечка нашлась, осадочек остался": глава Минздрава РФ опроверг убийства ветеранов медбратом

ФОТО: Pixabay

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко историю о том, что в госпитале в Кирове медицинский брат убивал ветеранов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких, назвал фейком, пишет "Медуза". 

"Кировские коллеги [провели проверку] вплоть до того, что подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи. И когда там все отвергли, но как в старой присказке: ложечка нашлась, осадочек остался", — заявил министр.

Несмотря на то, что история не нашла подтверждения, по мнению министра, она нанесла ущерб репутации медиков. 

Проверку этой информации ведут Следственный Комитет и прокуратура России.

Контекст:

  • Анестезист одного из российских госпиталей для ветеранов войн на одном из форумов популярного российского интернет-ресурса "Двач" рассказал об убийстве более десяти пациентов, будучи уверенным в своей анонимности.
  • Личность преступника удалось установить благодаря другим пользователям Сети.
  • Сам медбрат записал видеообращение, в котором отверг причастность к убийствам и попросил Следственный комитет найти тех, кто его оклеветал.

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