"Ложечка нашлась, осадочек остался": глава Минздрава РФ опроверг убийства ветеранов медбратом

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко историю о том, что в госпитале в Кирове медицинский брат убивал ветеранов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких, назвал фейком, пишет "Медуза".
"Кировские коллеги [провели проверку] вплоть до того, что подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи. И когда там все отвергли, но как в старой присказке: ложечка нашлась, осадочек остался", — заявил министр.
Несмотря на то, что история не нашла подтверждения, по мнению министра, она нанесла ущерб репутации медиков.
Проверку этой информации ведут Следственный Комитет и прокуратура России.
Контекст:
- Анестезист одного из российских госпиталей для ветеранов войн на одном из форумов популярного российского интернет-ресурса "Двач" рассказал об убийстве более десяти пациентов, будучи уверенным в своей анонимности.
- Личность преступника удалось установить благодаря другим пользователям Сети.
- Сам медбрат записал видеообращение, в котором отверг причастность к убийствам и попросил Следственный комитет найти тех, кто его оклеветал.