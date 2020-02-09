Государственные награды для Латвии изготовит литовское предприятие

В объявленном ГООО Latvijas Proves birojs конкурсе на изготовление государственных наград для Латвии лучшим признано предложение литовского предприятия Alpera.
Оно изготовит награды за 300 тысяч евро без НДС. Об этом сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.
Договор с литовским предприятием заключен на четыре года.
Предприятие Alpera изготовит ордена Трех звезд, ордена Виестура и кресты "За заслуги" в соответствии с рисунками из закона о государственных наградах, утвержденными канцелярией президента эталонами и технической спецификацией.
Как свидетельствует информация на сайте предприятия, Alpera, основанное в 1997 году, изготавливает изделия из меди, мельхиора, серебра, золота и бронзы.