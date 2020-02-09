Государственные награды для Латвии изготовит литовское предприятие

Оно изготовит награды за 300 тысяч евро без НДС. Об этом сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.

Договор с литовским предприятием заключен на четыре года.

Предприятие Alpera изготовит ордена Трех звезд, ордена Виестура и кресты "За заслуги" в соответствии с рисунками из закона о государственных наградах, утвержденными канцелярией президента эталонами и технической спецификацией.