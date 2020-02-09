"Удача, что ни один ребенок под ней не играл": в Эстонии в спортхолле обрушилась трибуна со зрителями

Один из родителей, находившийся на матче, сказал, что на трибуне в тот момент сидело около 20 зрителей, в том числе и маленькие дети.

В спортхолле Ахья в зале есть несколько деревянных трибун, которые при необходимости можно сложить. Во время футбольных матчей их раскрывают для зрителей.

Между трибунами и стеной зала образуется пространство, в котором любят передвигаться дети. По словам одного очевидца, дети под этими трибунами любят сидеть и играть.

"На самом деле большая удача, что ни один ребенок в тот момент не играл под той трибуной. Иначе могли бы быть человеческие жертвы", - говорит он.

По словам очевидца, после обрушения трибуны, он решил внимательнее изучить эту конструкцию и обнаружил, что крепления сидений сломаны.

"Видимо, это потому, что там уже давно не сидело так много людей. Но это значит, что подобная опасность в зале по-прежнему есть", - считает он.

По его мнению, надо проверить все крепления, чтобы в будущем подобное не повторилось.

В воскресенье, 9 февраля, организатор турнира Lootos Cup 2020 Индрек Кяо сказал, что действительно такой инцидент произошел в субботу около 11 часов.

"Речь идет об инциденте со счастливым концом", - говорит Кяо, добавляя, что после инцидента в спортхолл Ахья пришел мастер и быстро починил трибуну. Мастер также удивился, как такое вообще могло произойти.