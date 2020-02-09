Аудит Rīgas namu pārvaldnieks обойдется в 65 000 евро

Оценку деятельности муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) проведет аудиторская компания Ernst&Young, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками (IUB).
Сумма договора составляет 65 000 евро.
Первое заключение нужно предоставить в течение трех недель со дня заключения договора (29 января).
Второе заключение - по итогам углубленного анализа выявленных рисков - нужно подать до 10 апреля, а общее заключение - до 20 апреля.
Рижская дума поддержала проведение независимых проверок почти на всех предприятиях с муниципальным капиталом - RNP, Rīgas ūdens, Rīgas meži, Rīgas Centrāltirgus, Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieksm Рижский национальный зоосад, Рижская 1-я больница, Рижский родильный дом и др.