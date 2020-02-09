Аудит Rīgas namu pārvaldnieks обойдется в 65 000 евро

Сумма договора составляет 65 000 евро.

Первое заключение нужно предоставить в течение трех недель со дня заключения договора (29 января).

Второе заключение - по итогам углубленного анализа выявленных рисков - нужно подать до 10 апреля, а общее заключение - до 20 апреля.