Пн, 10.02.2020
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Аудит Rīgas namu pārvaldnieks обойдется в 65 000 евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Оценку деятельности муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) проведет аудиторская компания Ernst&Young, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками (IUB). 

Сумма договора составляет 65 000 евро.

Первое заключение нужно предоставить в течение трех недель со дня заключения договора (29 января).

Второе заключение - по итогам углубленного анализа выявленных рисков - нужно подать до 10 апреля, а общее заключение - до 20 апреля. 

Рижская дума поддержала проведение независимых проверок почти на всех предприятиях с муниципальным капиталом - RNP, Rīgas ūdens, Rīgas meži, Rīgas Centrāltirgus, Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieksm Рижский национальный зоосад, Рижская 1-я больница, Рижский родильный дом и др.

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