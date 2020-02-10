СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились

Модель Ирина Шейк и актёр Брэдли Купер считались одной из самых красивых пар Голливуда, однако в прошлом году пара распалась. Согласно слухам, звёзды даже не общались на протяжении всего этого времени. Но сейчас появилась новость, что они всё же смогли помириться.
После разрыва отношений знаменитости прекратили общение — это очень затрудняло воспитание их общей дочери. Несмотря на обиду, Ирина не препятствовала экс-возлюбленному видеться с ребенком, которого фотографы постоянно ловили на прогулке вместе с малышкой.
Однако через семь месяцев отношения пары вышли на новый уровень. Инсайдер сообщил СМИ, что оба пережили обиды и решили продолжить общаться ради дочери и теперь даже встречаются на общих семейных прогулках. Косвенным подтверждением этих слов служит совместная фотография Шейк и Купера на вечеринке после церемония вручения премии BAFTA, где они мило беседовали между собой и позировали фотографам.
"Они оставили противоречия в прошлом, зарыв топор волны. На церемонии BAFTA и последующей вечеринке они выглядели как оставшиеся в добрых отношениях бывшие возлюбленные, а не враги. Мероприятие проходило в частном клубе, и при желании они могли легко избежать друг друга, разойдясь по разным углам, однако этого не сделали", — рассказал друг знаменитых экс-возлюбленных.
Несмотря на то, что многие фанаты всё ещё надеются на их воссоединение, американские СМИ пишут, что это невозможно — слишком сильна обида модели, к тому же и сам Купер не делал никаких шагов к примирению.
Журналисты заявляют, что Шейк пока одинока — хотя поклонников у нее всегда было много. В настоящее время её приоритеты - карьера и дочь.
Как сообщалось, весной мировые СМИ сообщали о романе Брэдли Купера и Леди Гаги, партнёрам по фильму "Звезда родилась". Однако недавно стало известно, что все это были выдумки, а отношений между Гогой и Купером никогда не было.