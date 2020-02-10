СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились

После разрыва отношений знаменитости прекратили общение — это очень затрудняло воспитание их общей дочери. Несмотря на обиду, Ирина не препятствовала экс-возлюбленному видеться с ребенком, которого фотографы постоянно ловили на прогулке вместе с малышкой.

Однако через семь месяцев отношения пары вышли на новый уровень. Инсайдер сообщил СМИ, что оба пережили обиды и решили продолжить общаться ради дочери и теперь даже встречаются на общих семейных прогулках. Косвенным подтверждением этих слов служит совместная фотография Шейк и Купера на вечеринке после церемония вручения премии BAFTA, где они мило беседовали между собой и позировали фотографам.

"Они оставили противоречия в прошлом, зарыв топор волны. На церемонии BAFTA и последующей вечеринке они выглядели как оставшиеся в добрых отношениях бывшие возлюбленные, а не враги. Мероприятие проходило в частном клубе, и при желании они могли легко избежать друг друга, разойдясь по разным углам, однако этого не сделали", — рассказал друг знаменитых экс-возлюбленных.

Несмотря на то, что многие фанаты всё ещё надеются на их воссоединение, американские СМИ пишут, что это невозможно — слишком сильна обида модели, к тому же и сам Купер не делал никаких шагов к примирению.

Журналисты заявляют, что Шейк пока одинока — хотя поклонников у нее всегда было много. В настоящее время её приоритеты - карьера и дочь.