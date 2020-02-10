Из гражданского — в военного: в Латвии пройдет обучение резервистов

На курсы принимаются те, кто соответствует установленному для службы в резерве состоянию здоровья, которое проверит медкомиссия — всего планируется обучить 60 человек.

Не смогут поступить на обучение граждане с судимостями, а также те, кто были уволены с государственной службы за дисциплинарные нарушения. Также не примут и тех, кто на данный момент служит в системе Министерства внутренних дел или в Управлении местами заключения.

Во время обучения будущих резервистов на начальном уровне научат, как обращаться с оружием, стрельбе, навыкам боевых действий в полевых условиях, топографии, ориентированию и оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, они получат основные знания по таким военным специальностям, как гранатометчик, артиллерист, связист и военный медик.

Как поясняет командующий Национальными вооруженными силами Латвии, генерал-лейтенант Леонид Калниньш, набор резервистов связан с идеологией, философией и стратегией армии.

«[Нужно] дать латвийскому обществу более широкие возможности принимать участие в обороне страны. Это означает, что тем гражданам Латвии, которые не вступили в Земессардзе, не служат в армии или структурах Министерства внутренних дел, но хотят испытать себя в деле защиты отечества, мы даем возможность потренироваться. Если они закончат этот курс, то станут военнослужащими-резервистами. После этого, в отличие от Земессардзе, им нужно будет раз в 4 года являться на курсы по переподготовке», — говорит представитель НВС.

По его мнению, 35-дневного обучения вполне достаточно, чтобы абсолютно неподготовленный человек стал связистом, гранатометчиком или артиллеристом. Во время обучения будущие резервисты будут нести активную военную службу, у них будет статус военнослужащих, и время обучения зачтется в их пенсионный стаж. Жить они будут не в казармах, а в полевых условиях – в палатках, спальных мешках или даже под открытым небом. Их обеспечат питанием, обмундированием и всем необходимым инвентарем. 35-дневное обучение будущего резервиста обойдется бюджету примерно в 650 евро.

Кроме того, за каждый день обучения им будут выплачивать компенсацию, с которой не будут удерживаться налоги. Вся сумма целиком будет перечислена на банковский счет в течение месяца после окончания курсов. Леонид Калниньш подчеркивает, что требования к физической подготовке будут такими же, как и к поступающим на службу в армию.