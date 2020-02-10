Инновация в торговом центре Риги: посетители сами выбирают музыку, названы самые популярные песни

Такая возможность доступна только до 16 февраля, но, если посетители активно будут пользоваться такой инновацией, она может стать традицией и на других мероприятиях. Первый плейлист любовных композиций составил диджей Томс Гревиньш.

7 февраля в Rīga Plaza торжественно был открыт новый проект, который предлагает всем посетителям торгового центра возможность выбрать музыкальную композицию, которая будет воспроизведена по всему торговому центру. Во время мероприятия диджей Томс Гревиньш сыграл несколько песен о любви из 210 композиций, которые были специально отобраны для этого проекта. Композиции были собраны также и в Spotify плейлисте Rīga Plaza Play Love, который может послушать каждый, в любое время – во время романтического ужина в День всех влюбленных или в другой особенный момент.

По словам организаторов, сейчас люди активно и охотно пользуются этой возможностью, поэтому в торговом центре время от времени звучат любовные баллады разных лет, что создает особое настроение в преддверии Дня всех влюбленных. Самые популярные любовные баллады, которые выбирали посетители:

Prāta Vētra – Ogles; Backstreet Boys – I Want It That Way; Adele – Hello; Beyonce feat Jay-Z – Crazy In Love; Lauris Reiniks – Sirds sadeg neparasti.

"Время ожидания праздника – это часто самое прекрасное время праздника. О приближении Дня всех влюбленных нам говорит ассортимент магазинов и мероприятия, которые активно рекламируются. Мы хотим создать особую атмосферу в торговом центре с помощью романтической музыки. Чем активнее люди будут использовать эту возможность и воспроизводить отобранные Томом композиции, тем романтичнее будет времяпровождение покупателей", – подчеркнула руководитель центра моды и развлечений, Урзула Спицкус.

Во время мероприятия людей впечатлили представления воздушных гимнастов, известных цирковых артистов Катерины и Евгения из Circus duo Inspire, а также у посетителей была возможность принять участие в конкурсах и выиграть подарочные карты Rīga Plaza для покупок на День всех влюбленных и насладиться игристым вином.

"Мы хотим сделать опыт посетителей более богатым и интересным. Этот вид активности очень редок для Латвии, но это достаточно распространенная практика во всем мире. Приятно, когда кто-то думает и заботится о тебе как о клиенте, ведь это не только торговый центр, но и центр развлечений", - комментируют авторы и разработчики дигитального решения Brandbox Digital.