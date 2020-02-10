Рубеса отказалась от участия в конкурсе на должность члена совета больницы им. Страдиня

Член представляемого министром здравоохранения Илзей Винькеле политического движения "За" и бывшая председатель правления компании RB Rail Байба Рубеса отказалась от дальнейшего участия в конкурсе на должность члена совета Клинической университетской больницы им. Страдиня.
Об этом сама Рубеса сообщила в социальной сети Facebook, указав, что о своем решении она проинформировала председателя конкурсной комиссии, госсекретаря Минздрава Дайну Мурмане-Умбрашко.
В письме Мурмане-Умбрашко она выразила удовлетворение решением Минздрава провести конкурс на места в советах крупнейших больниц страны. Рубеса также подчеркнула, что, по ее мнению, политические взгляды, принадлежность к демократическим политическим партиям и участие в выборах не должны становиться причиной для дискриминации, в том числе в отношении работы в государственных компаниях.
"В то же время я уважаю включенную в этом году в закон норму, предусматривающую 24-месячный "период охлаждения" для должностных лиц политических партий", - подчеркнула она.
С учетом неясности, на какой круг лиц распространяется эта норма, Рубеса попросила прекратить рассмотрение ее заявки на должность члена совета больницы Страдиня.
Как сообщалось, сегодня в 15 часов Минздрав проинформирует о выбранных в ходе конкурса членах советов Клинической университетской больницы Страдиня и Детской клинической университетской больницы.