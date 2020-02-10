Рубеса отказалась от участия в конкурсе на должность члена совета больницы им. Страдиня

Об этом сама Рубеса сообщила в социальной сети Facebook, указав, что о своем решении она проинформировала председателя конкурсной комиссии, госсекретаря Минздрава Дайну Мурмане-Умбрашко.

В письме Мурмане-Умбрашко она выразила удовлетворение решением Минздрава провести конкурс на места в советах крупнейших больниц страны. Рубеса также подчеркнула, что, по ее мнению, политические взгляды, принадлежность к демократическим политическим партиям и участие в выборах не должны становиться причиной для дискриминации, в том числе в отношении работы в государственных компаниях.

"В то же время я уважаю включенную в этом году в закон норму, предусматривающую 24-месячный "период охлаждения" для должностных лиц политических партий", - подчеркнула она.

С учетом неясности, на какой круг лиц распространяется эта норма, Рубеса попросила прекратить рассмотрение ее заявки на должность члена совета больницы Страдиня.