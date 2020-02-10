МИД: Латвия не понимает целеустремленности Дании по выдаче Кристине Мисане

В понедельник к госсекретарю МИД Андрису Пелшсу в связи с ожидаемой выдачей гражданки Латвии Южно-Африканской Республике (ЮАР) был вызван посол Дании Флемминг Стендер.

В заявлении министерства говорится, что Латвия в очередной раз призывает не выдавать Мисане ЮАР до проведения всех юридических процедур и дождаться заседания окружного суда в Дании, которое состоится 14 февраля.

Латвия не понимает целеустремленности, с которой Дания старается выдать гражданку ЕС третьей стране, особенно с учетом того, что Латвия многократно обращалась к Дании как на дипломатическом, так и на политическом уровне с просьбой не делать этого, заявил МИД.

С учетом того, что Мисане в знак протеста против действий Дании начала голодовку, Латвия также призывает датскую сторону обратить внимание на состояние ее здоровья.

Как сообщалось, арестованную в Дании Мисане планируется выдать ЮАР для начала уголовного преследования в среду, 12 февраля, то есть за два дня до ожидаемого заседания окружного суда по вопросу об освобождении женщины на том основании, что она, возможно, уже отбыла свое наказание.

По словам представителей Мисане, прокуратура Дании в настоящее время "всеми возможными способами пытается добиться ее выдачи ЮАР". В связи с этим Мисане начала голодовку, целью которой является привлечь внимание к правам граждан ЕС.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования. В ЮАР ей грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.