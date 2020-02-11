Как не прогадать с подарком на День Валентина? Выбрать его по знаку Зодиака

Одни предпочитают 14 февраля просто поужинать со своей половинкой и подарить какой-нибудь милый презент, другие же готовятся ко Дню святого Валентина основательно - разрабатывают целый сценарий и тратят немалые суммы, чтобы удивить своих любимых. Однако не всегда потраченные средства гарантируют радость в глазах партнера.

Знаменитый голливудский астролог Николас Аюла считает, что сделать выбор будет намного легче, опираясь на знания о знаках Зодиака,

ведь по ним можно определить темперамент и предпочтения человека. Советуем прислушаться к советам эксперта.

Овен

По мнению звездного астролога, Овнам очень понравятся экстремальные сюрпризы - например, совместный прыжок с парашютом или свидание в скалодромном центре.

"Если вы не любите активный отдых и хотите провести вместе спокойный романтический вечер, то обратите внимание на другое качество Овнов - чувственность", - советует Николас. Он считает, что представители этого знака будут рады получить в подарок нижнее белье - особенно красного цвета.

Телец

Рожденных под знаком Тельца Аюла называет любителями роскоши, но это не значит, что их не устроят недорогие подарки.

"Таким людям понравится все эксклюзивное, будь то бутылка винтажного шампанского или же просто коробка конфет, сделанных вручную",

- объясняет астролог. Кроме того, он рекомендует в этот вечер сделать массаж своей половине - Тельцы очень любят, когда к ним прикасаются.

Близнецы

"Близнецам очень сложно усидеть на месте - им постоянно нужна активность", - отмечает специалист. Чтобы действительно удивить таких людей, Николас советует посетить в этот романтический праздник какой-нибудь концерт или шумную вечеринку.

Если же вы хотите преподнести своему партнеру подарок, то обратите внимание на кольца и браслеты, потому что руки - самая эрогенная зона представителей этого знака Зодиака.

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Рак

Раков называют самыми романтичными. "Представители этого знака оценят все, что имеет эмоциональную и ностальгическую ценность для вашей пары - например, фотография в рамке, сборник любимой музыки или украшение с гравировкой", - считает эксперт.

Также Раки - настоящие гурманы, поэтому вы не прогадаете, если устроите им вкусный ужин с необычными блюдами.

Лев

Рожденные под знаков Льва очень любят быть в центре внимания - вы не ошибетесь, если окружите их в этот день заботой. Подарки же Николас советует выбирать в золотой гамме - главном астрологическом цвете для Львов.

Дева

А вот самыми привередливыми по знаку Зодиака Аюла считает Дев.

Он советует дарить им презенты, которые подразумевают выбор - например, сертификат в модный бутик или салон красоты.

Неплохой идеей будет посетить вместе SPA - Девы любят, когда заботятся об их здоровье.

Весы

Проще всего сделать подарок Весам, ведь им нравятся красивые вещи и безделушки. Однако Николас отмечает, что,