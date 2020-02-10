Дания отложила выдачу Кристине Мисане властям ЮАР

Ранее прокуратура Дании проинформировала представителей Мисане, что 12 февраля женщину планируется выдать ЮАР, где ей грозит тюремный срок 15 лет за похищение собственного ребенка и другие обвинения.

14 февраля Кристине сможет участвовать в судебном заседании, на котором будет рассматриваться ее возможное освобождение, оценивая, не отбыла ли она уже предусмотренное наказание или все же ее следует выдать ЮАР.

Во вторник, 11 февраля, у посольства Дании планируется пикет в поддержку Мисане. Несмотря на то, что выдача гражданки Латвии отложена, пикет все равно состоится, сообщили ее представители.

Первоначально суд решил освободить Мисане, но прокуратура Дании немедленно предъявила встречный иск. Свои действия прокуратура аргументировала тем, что ЮАР гарантировала Мисане место в тюремной камере вместе с 18 другими заключенными, где она будет иметь 4,4 кв. м личного пространства.

По словам представителей женщины, прокуратура Дании в настоящее время "всеми возможными способами пытается добиться выдачи Мисане ЮАР". В связи с этим Мисане 8 февраля начала голодовку, целью которой является привлечь внимание к правам граждан Европейского союза.

Контекст:

​Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию.

В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования. В ЮАР ей грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.