Приговор по делу "Сети": от 6 до 18 лет колонии

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В Пензе суд приговорил семерых обвиняемых по делу "Сети" к срокам от 6 до 18 лет колонии.
- Российский суд проигнорировал заявление фигурантов "пензенского дела" о пытках. Станет ли это нормой в России?
- Массовые беспорядки с жертвами и пострадавшими в Казахстане. Власти называют конфликт "бытовым".
- За сутки от коронавируса умерло рекордное число людей. Распространение инфекции за пределами Китая может ускориться.
- Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли без конкуренции.
Видео: ГЛАВНОЕ | 10.02.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.