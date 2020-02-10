Вт, 11.02.2020
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Приговор по делу "Сети": от 6 до 18 лет колонии

Суд в Пензе по делу "Сети"

ФОТО: AP/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Пензе суд приговорил семерых обвиняемых по делу "Сети" к срокам от 6 до 18 лет колонии.
  • Российский суд проигнорировал заявление фигурантов "пензенского дела" о пытках. Станет ли это нормой в России?
  • Массовые беспорядки с жертвами и пострадавшими в Казахстане. Власти называют конфликт "бытовым".
  • За сутки от коронавируса умерло рекордное число людей. Распространение инфекции за пределами Китая может ускориться.
  • Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли без конкуренции.

Видео: ГЛАВНОЕ | 10.02.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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