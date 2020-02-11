В Дании люди соберутся на протест против выдачи Мисане ЮАР

Ранее прокуратура Дании сообщила представителям Мисане, что ее планируется выдать ЮАР, где ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет, 12 февраля, то есть за два дня до ожидаемого заседания датского окружного суда по вопросу об освобождении женщины на том основании, что она, возможно, уже отбыла свое наказание, находясь в датской тюрьме.

Объявленное вчера новое решение датской стороны предусматривает, что выдача Мисане ЮАР откладывается, и она все же сможет принять участие в ожидаемом 14 февраля заседании суда.

Несмотря на это, протестная акция у здания Генеральной прокуратуры Дании, заявленная после первого решения прокуратуры о выдаче Мисане 12 февраля, все же состоится, сообщила сестра Мисане Марите Батрака. Некоторые активисты в социальных сетях призывали устроить также акцию протеста у посольства Дании в Латвии.

Как сообщалось, датский суд в прошлом месяце решил оставить под арестом Мисане. Первоначально суд решил ее освободить, но прокуратура Дании немедленно предъявила встречный иск. Свои действия прокуратура аргументировала тем, что ЮАР гарантировала Мисане место в тюремной камере вместе с 18 другими заключенными, где она будет иметь 4,4 кв. м личного пространства.

По словам представителей женщины, прокуратура Дании в настоящее время "всеми возможными способами пытается добиться выдачи Мисане ЮАР". В связи с этим Мисане 8 февраля начала голодовку, целью которой является привлечь внимание к правам граждан Европейского союза (ЕС).

Также сообщалось, что Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования.