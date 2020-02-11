VUGD об избиении и гибели мазсалацкого мотоспортсмена: оснований для увольнений пока нет

Он подтвердил, что сотрудники службы связаны с упомянутым происшествием — они сами рассказали о нем руководству на следующий же день. Работникам также понадобилась психологическая помощь, отметил Эклон.

"Сейчас трудно комментировать, что именно произошло, поэтому я бы призвал всех воздержаться от преждевременных выводов. Мы совершенно точно мотивированы и заинтересованы в том, чтобы как можно скорее выяснить, что же там произошло на самом деле. Я совершенно уверен, что если там было какое-либо правонарушение, в том числе и со стороны наших сотрудников, то за этим последует ответственность", — заявил замначальника VUGD.

Он дал понять, что принимавшие участие в мероприятии не признают своей вины в гибели молодого мужчины, однако истинный ход событий того трагического вечера установит полиция в рамках начатого уголовного дела. Эклон добавил, что оснований для увольнений кого-либо из сотрудников в связи с упомянутым делом — нет. Он добавил, что параллельно расследованию полиции VUGD проводит внутреннюю проверку.

Как ранее сообщал Русский TVNET, сигулдская полиция продолжает расследование обстоятельств гибели мазсалацского автоспортсмена Ника в конце минувшей недели. Конфликт, переросший в драку и закончившийся смертью молодого мужчины, произошел во время празднования дня рождения одного из сотрудников VUGD в гостевом доме Vālodzes. Мероприятие посетил и мотоспортсмен из Мазсалацы Ник Элекшс. Вечером между парнем и организатором вечеринки произошла ссора, которая переросла в драку.

Известно, что мужчины били друг друга, однако дальнейшие события не ясны. Ник после драки ушел в неизвестном направлении, и через пару часов подняли тревогу. Парень пропал. Спустя примерно пятнадцать часов он был найден мертвым во дворе одного из частных домов.