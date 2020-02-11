VUGD об избиении и гибели мазсалацкого мотоспортсмена: оснований для увольнений пока нет

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) заинтересована в выяснении обстоятельств гибели мотоспортсмена Ника Элексша, который был найден мертвым после конфликта на дне рождения одного из сотрудников службы в Сигулде. В настоящее время VUGD активно сотрудничает с Госполицией для расследования этого дела, заявил в интервью программе 900 sekundes телеканала TV3 замначальника службы Кристап Эклон.
Он подтвердил, что сотрудники службы связаны с упомянутым происшествием — они сами рассказали о нем руководству на следующий же день. Работникам также понадобилась психологическая помощь, отметил Эклон.
"Сейчас трудно комментировать, что именно произошло, поэтому я бы призвал всех воздержаться от преждевременных выводов. Мы совершенно точно мотивированы и заинтересованы в том, чтобы как можно скорее выяснить, что же там произошло на самом деле. Я совершенно уверен, что если там было какое-либо правонарушение, в том числе и со стороны наших сотрудников, то за этим последует ответственность", — заявил замначальника VUGD.
Он дал понять, что принимавшие участие в мероприятии не признают своей вины в гибели молодого мужчины, однако истинный ход событий того трагического вечера установит полиция в рамках начатого уголовного дела. Эклон добавил, что оснований для увольнений кого-либо из сотрудников в связи с упомянутым делом — нет. Он добавил, что параллельно расследованию полиции VUGD проводит внутреннюю проверку.
Как ранее сообщал Русский TVNET, сигулдская полиция продолжает расследование обстоятельств гибели мазсалацского автоспортсмена Ника в конце минувшей недели. Конфликт, переросший в драку и закончившийся смертью молодого мужчины, произошел во время празднования дня рождения одного из сотрудников VUGD в гостевом доме Vālodzes. Мероприятие посетил и мотоспортсмен из Мазсалацы Ник Элекшс. Вечером между парнем и организатором вечеринки произошла ссора, которая переросла в драку.
Известно, что мужчины били друг друга, однако дальнейшие события не ясны. Ник после драки ушел в неизвестном направлении, и через пару часов подняли тревогу. Парень пропал. Спустя примерно пятнадцать часов он был найден мертвым во дворе одного из частных домов.
Согласно официальной версии, молодой человек умер от переохлаждения. Однако родные подозревают, что причиной смерти могли стать тяжелые телесные повреждения, полученные в ходе конфликта.