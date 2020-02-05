Смерть после драки на вечеринке сотрудников МВД: министр отреагировал на слова близких погибшего

Реагируя на подозрения, высказанные семьей погибшего автоспортсмена Ника Элекшса по поводу обстоятельств его смерти, глава Министерства внутренних дел Сандис Гиргенс призвал полицию обратить особое внимание на действия сотрудников правоохранительных органов в ночь трагедии. Об этом сообщила пресс-секретарь министра Беате Йоните, передает LETA.
Вместе с тем министр отметил, что оснований для преждевременных выводов нет. По его словам, если Госполиция выявит какие-то несоответствия, дело будет передано на дальнейшее расследование в бюро внутренней безопасности.
В настоящее время делом о гибели Ника Элекшса занимается Госполиция — для этого уже создана специальная следственная группа. Также ведется оценка действий сотрудников полиции, которые в злополучную ночь прибыли на место происшествия после получения вызова.
"Добросовестность сотрудников правоохранительных органов — это ключ к всеобщему ощущению безопасности и доверию к работе полиции. Как министр внутренних дел, я слежу за событиями и уже указал на важность вопроса руководству Госполиции — сейчас ведется повторная оценка [действий сотрудников], однако пока для преждевременных выводов оснований нет", — подчеркнул Гиргенс.
Как ранее сообщал TVNET, сигулдская полиция продолжает расследование обстоятельств гибели мазсалацского автоспортсмена Ника в конце минувшей недели. Конфликт, переросший в драку и закончившийся смертью молодого мужчины, произошел во время празднования дня рождения одного из сотрудников VUGD в гостевом доме Vālodzes. Мероприятие посетил и мотоспортсмен из Мазсалацы Ник Элекшс. Вечером между парнем и организатором вечеринки произошла ссора, которая переросла в драку.
Известно, что мужчины били друг друга, однако дальнейшие события не ясны. Ник после драки ушел в неизвестном направлении, и через пару часов подняли тревогу. Парень пропал. Спустя примерно пятнадцать часов он был найден мертвым во дворе одного из частных домов.
Согласно официальной версии, молодой человек умер от переохлаждения. Однако родные подозревают, что причиной смерти могли стать тяжелые телесные повреждения, полученные в ходе конфликта.