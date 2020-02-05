Смерть после драки на вечеринке сотрудников МВД: министр отреагировал на слова близких погибшего

Вместе с тем министр отметил, что оснований для преждевременных выводов нет. По его словам, если Госполиция выявит какие-то несоответствия, дело будет передано на дальнейшее расследование в бюро внутренней безопасности.

В настоящее время делом о гибели Ника Элекшса занимается Госполиция — для этого уже создана специальная следственная группа. Также ведется оценка действий сотрудников полиции, которые в злополучную ночь прибыли на место происшествия после получения вызова.

"Добросовестность сотрудников правоохранительных органов — это ключ к всеобщему ощущению безопасности и доверию к работе полиции. Как министр внутренних дел, я слежу за событиями и уже указал на важность вопроса руководству Госполиции — сейчас ведется повторная оценка [действий сотрудников], однако пока для преждевременных выводов оснований нет", — подчеркнул Гиргенс.

Как ранее сообщал TVNET, сигулдская полиция продолжает расследование обстоятельств гибели мазсалацского автоспортсмена Ника в конце минувшей недели. Конфликт, переросший в драку и закончившийся смертью молодого мужчины, произошел во время празднования дня рождения одного из сотрудников VUGD в гостевом доме Vālodzes. Мероприятие посетил и мотоспортсмен из Мазсалацы Ник Элекшс. Вечером между парнем и организатором вечеринки произошла ссора, которая переросла в драку.

Известно, что мужчины били друг друга, однако дальнейшие события не ясны. Ник после драки ушел в неизвестном направлении, и через пару часов подняли тревогу. Парень пропал. Спустя примерно пятнадцать часов он был найден мертвым во дворе одного из частных домов.