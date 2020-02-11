Левитс предложил ограничить в Латвии телевещание на русском

Президент Латвии Эгил Левитс призвал Комиссию Сейма по правам человека и общественным делам внести дополнения в проект поправок к закону об электронных СМИ. В частности, глава государства предлагает изменить пропорцию вещания телепрограмм в пользу официальных языков ЕС и еврозоны, сообщает канцелярия президента.
В своем письме к главе комиссии Артусу Кайминьшу президент указывает на необходимость "укрепить информационное пространство Латвии".
"Законодатель должен обеспечить, чтобы населению Латвии были доступны качественные и плюралистичные телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к европейскому культурному пространству и способствуют включению жителей Латвии в общий дискурс европейского информационного пространства", — написал в своем сообщении Левитс.
С этой целью глава государства предлагает расширить требования к ретрансляторам зарубежных телеканалов таким образом, чтобы доля русскоязычного вещания составляла не более 20%.
"Если в основное предложение включены дополнительные телепрограммы, существенную часть (не менее 80%) этих телепрограмм должны создавать такие программы, содержание которых изначально создано в какой-либо из стран Евросоюза или Европейской экономической зоны на официальных языках этих стран", — указал президент в своем письме.
По мнению Левитса, таким законодательным урегулированием удастся решить "давно осознаваемую проблему, которую до сих пор другими механизмами было невозможно эффективно устранить".