"Есть документы". Латвия вовлечена в украино-американский коррупционный скандал

По словам Джулиани, речь идет о документах, касающихся сделок Байдена-младшего в Украине и предприятия Burisma. Адвокат добавил, что имеет в своем распоряжении соответствующие документы. По словам Джулиани, материалы дела будут переданы главе сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэму.

"У меня есть документы, Линдси. Это транзакция для отмывания денег на сумму в 14,6 млн долларов. Это сообщение правительства Латвии руководству Украины о том, что в связи с Хантером Байденом ведется расследование по делу о коррупции", — сказал адвокат Трампа в эфире программы телеканала.

"Чтобы было понятно, 14,8 млн долларов переводятся на счет предприятия в Латвии, маскируясь под заём. Из Латвии они выводятся на Кипр, также маскируясь под заём. А потом — в США, где следы уже теряются", — пояснил Джулиани.

В эфире программы также был продемонстрирован документ, который, как утверждается, является копией официального документа, выданного одним из латвийских учреждений.

Джулиани и копия упомянутого им документа, якобы имеющего официальное латвийское происхождение. ФОТО: скриншот с Facebook

В программе упоминается, что документ издан латвийским "Бюро по борьбе с отмыванием денег".

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Как отметил ведущий программы, продемонстрированный Джулиани документ также направлен властям Украины. Он добавил, что документ датирован периодом, когда Трамп еще не был президентом США.

Ранее адвокат заявил в Twitter, что Хантер Байден "заработал миллионы, будучи в совете [по надзору] одной из самых коррумпированных украинских компаний".