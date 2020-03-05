На заметку: как правильно выбрать цветы на 8 марта

Юным девушкам лучше дарить цветы светлых тонов

Это могут быть белые, кремовые или нежно-розовые розы. Прекрасно подходят тюльпаны.

На данный момент в Латвии очень широкий выбор сортов тюльпанов, есть даже экзотические - с бахромой или "попугайчики".

Тюльпаны. Иллюстративное фото. ФОТО: Nauris Garkaklis, TVNET

Более насыщенные цвета - для женщин в возрасте

Женщинам в возрасте стоит дарить длинные розы темных тонов - темно-розовые, бардовые, желто-оранжевые или багряно-красные. Отдельные дамы предпочитают гвоздики, но лучше об этом узнать заранее. Если женщина является представительницей творческой профессии, то ей прекрасно подойдут темные каллы или сиреневые лизантусы.

Не всегда большой букет - это хорошо

Букет из ста роз на 8 Марта - это не всегда хорошее решение. Подобный подарок несет определенные обязательства, поэтому не стоит рисковать и ставить девушку в неловкое положение, особенно если у вас было всего несколько свиданий.

Розы. Иллюстративное фото. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Не смотрите на цену!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Когда вам необходимо выбрать букет для женщины, вы прежде всего должны обратить внимание на свежесть цветов, а только потом на цену.

Но важнее - предпочтение дамы. К примеру, не всем женщинам нравятся лилии или гиацинты. Эти цветы обладают очень сильным запахом и могут стать причиной появления аллергии.

"Подумайте о своей даме и выберите букет именно под нее", - советуют флористы.

Гиацинт. Иллюстративное фото. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Не смотрите на упаковку!

Букет не всегда нуждается в пышной и тяжеловесной упаковке и флористике. Достаточно того, что он будет свежим и просто перевязан лентой.

Букет. Иллюстративное фото. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Отступление от классики

Такими могут быть, например, герберы, похожие на ромашку, а также ирисы и гиацинты.

Герберы. Иллюстративное фото. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Но самыми популярными цветами на 8 Марта остаются яркие тюльпаны и мимозы.

Мимоза. Иллюстративное фото. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Нежным дамам можно подарить воздушные пионы, а страстным и эмоциональным - орхидеи. Хризантемы, как правило, больше подойдут бабушкам. Они любят эти цветы, так как "они долго живут".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET