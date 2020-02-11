У Генпрокуратуры Дании прошел протест в защиту Кристине Мисане

По словам Марите Батраки, участники протеста выкрикивали следующее: "Не забирайте у детей мать", "Соблюдайте права человека", а также другие лозунги с призывом не выдавать Кристине Мисане под суд в ЮАР, где ей грозит 15 лет лишения свободы.

Батрака сообщила, что протест осветили датские СМИ, которые активно следят за делом Кристине. На вопрос, есть ли новости по делу Кристине, ее сестра рассказала, что ничего не изменилось. По ее словам, решающим станет суд в пятницу, 14 февраля, сообщает агентство LETA.

14 февраля Кристине сможет участвовать в судебном заседании, на котором будет рассматриваться ее возможное освобождение, оценивая, не отбыла ли она уже предусмотренное наказание или все же ее следует выдать ЮАР.

Первоначально суд решил освободить Мисане, но прокуратура Дании немедленно предъявила встречный иск. Свои действия прокуратура аргументировала тем, что ЮАР гарантировала Мисане место в тюремной камере вместе с 18 другими заключенными, где она будет иметь 4,4 кв. м личного пространства.

Контекст:

​Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию.

В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования. В ЮАР ей грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.