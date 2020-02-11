В свой последний рабочий день Кюзис назначил нового начальника полиции порядка

Крапсис уже с декабря прошлого года был и.о. начальника Главного управления полиции порядка, так как предыдущий начальник управления Артис Велшс покинул пост по причине не соответствующего требованиям службы в полиции состояния здоровья.

Принимая во внимание то, что в Госполиции продолжается реорганизация и возможны структурные изменения, а также изменения организации работы, Крапсис утвержден в должности только на год - до 11 февраля 2021 года.

Исполняющим обязанности начальника управления безопасности дорожного движения назначен начальник Бюро по надзору и координации дорожного движения Юрис Янчевскис.

Крапсис начал работу в полиции в 1992 году.

Как сообщалось, в конце прошлого года Интс Кюзис, возглавлявший Госполицию с августа 2011 года, объявил об уходе с должности. Вчера был его последний рабочий день в полиции.