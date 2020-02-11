В свой последний рабочий день Кюзис назначил нового начальника полиции порядка

Бывший начальник Госполиции Интс Кюзис в понедельник, 10 февраля, в свой последний рабочий день в полиции, назначил руководителем Главного управления полиции порядка начальника управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунда Крапсиса.
Крапсис уже с декабря прошлого года был и.о. начальника Главного управления полиции порядка, так как предыдущий начальник управления Артис Велшс покинул пост по причине не соответствующего требованиям службы в полиции состояния здоровья.
Принимая во внимание то, что в Госполиции продолжается реорганизация и возможны структурные изменения, а также изменения организации работы, Крапсис утвержден в должности только на год - до 11 февраля 2021 года.
Исполняющим обязанности начальника управления безопасности дорожного движения назначен начальник Бюро по надзору и координации дорожного движения Юрис Янчевскис.
Крапсис начал работу в полиции в 1992 году.
Как сообщалось, в конце прошлого года Интс Кюзис, возглавлявший Госполицию с августа 2011 года, объявил об уходе с должности. Вчера был его последний рабочий день в полиции.
С сегодняшнего дня до окончания конкурса на должность нового начальника Госполиции его обязанности временно исполняет начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.