"Пришло время закрыть эту страницу": Кюзис решил уйти в отставку

"Я находился на должности начальника Госполиции в очень сложные для полиции времена и с полной ответственностью могу заявить, что и я сам, и полиция справились со своими сложными задачами, и это была добросовестная работа моей команды и каждого полицейского", - заявил Кюзис.

Он добавил, что в последние годы проделана большая работа над созданием полиции будущего, и эту новую полицию должен создавать новый начальник.

"В моей жизни тоже пришло время закрыть эту очень важную для меня страницу, чтобы открыть новую", - заявил Кюзис.

Он принял решение уйти в отставку, прослужив в полиции почти 40 лет.

Кюзис подал заявление об уходе министру внутренних дел Сандису Гиргенсу сегодня, прося освободить его от должности с 10 февраля.

Советник Гиргенса Беата Йоните подтвердила агентству LETA, что министр получил и принял отставку Кюзиса, но более подробной информации она пока не предоставила.

Кюзис стал начальником Госполиции в августе 2011 года. Ранее с 2009 года он был начальником Рижского регионального управления Госполиции.