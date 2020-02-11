Как свадебные фотографии стали кошмаром: россиян обвинили в предательстве родины

Антонина Зимина и Константин Антонец поженились в 2015 году. Мероприятие посетил университетский приятель невесты, сотрудник ФСБ. Отец невесты рассказал, что сотрудник ФСБ выпил, начал говорить о работе и без проблем фотографировался с другими гостями. Фотографии попали в социальные сети, потом на телевидение, и стали поводом для уголовного дела.

Сотрудник ФСБ не проходит по нему вообще - даже свидетелем.

Антонину Зимину задержали летом 2018 года - по подозрению в государственной измене. До этого она работала независимым экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, специализировалась на странах Балтии. Также она руководила Балтийским центром диалога культур, который занимался организацией совместных со странами Балтии мероприятий. Муж Зиминой - Константин, работал юристом в московской компании. Его задержали через год после супруги - летом 2019 года.

Отец Антонины, которого как и мужа, зовут Константин, рассказал, изданию "Новый Калининград", что сотрудник ФСБ "подпил хорошенько" и "перед латышами выпендривался, что он — сотрудник ФСБ".

"Когда я спросил, как [моя дочь раскрыла сотрудника ФСБ], мне ответили: она по компьютеру передала его изображение. ФСБ утверждает, что Тоня якобы подтвердила латышам, что ее друг, присутствовавший на свадьбе, — действующий сотрудник ФСБ. Если верить следствию, грубо говоря, латыши ее спросили, правда ли, что ее друг со свадьбы — сотрудник ФСБ, а она сказала, что да. [] Антонина говорит, что это он на нее и донес", — сказал Зимин.

Мужчина, сообщил, что его зять Константин Антонец называл дело о госизмене сфабрикованным. О том, что обвинения не имеют обоснований, заявлял и адвокат Антонины Зиминой Иван Павлов. По его словам, следствие не предъявило доказательств связи Антонины с разведкой Латвии, а где работает ее знакомый и так "все знали".

Несмотря на это, ФСБ завершило расследование, сообщает "ТАСС" и "Интерфакс", ссылаясь на свои источники. По словам собеседника ТАСС, Зиминой вменяют то, что она по интернету переслала отправила в Латвию фотографию сотрудника ФСБ, который был у нее на свадьбе. А что сделал ее муж Антонец - не уточнялось. Агентство сообщает, что супруги не признают вину. Им обоим грозит до 20 лет лишения свободы.