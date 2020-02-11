видео ⟩ В память о погибшем спортсмене его друзья проехали огромной автоколонной

В субботу, 8 февраля, друзья и знакомые Ника Элексиса, встретились рано утром в Берги, чтобы отправиться в автомобильный заезд в память о погибшем молодом мужчине. Желающих почтить Ника было очень много - образовалась многокилометровая колонна.
"Когда утром собрались в Риге, было чуть больше 20 машин, и тогда я подумала: ну, хорошо, хоть часть друзей будет. Но, потом присоединились жители Сигулды, примерно столько же. Я улыбнулась, подумала, ну вот, нас не будет очень мало, потому что нас и в Валмиере ждут. Когда мы приехали, я увидела то, чего не ожидала - полную парковку. Полную. Но ты это и сам видел...", - написала в профиле погибшего Ника в сети Facebook Линда Лаздиня.
Видео: автоколонна в память о Нике Элексисе
Автор видео: Янис Дравниекс
Как ранее сообщал TVNET, полиция продолжает расследование обстоятельств гибели мазсалацского автоспортсмена Ника в конце января недели. Конфликт, переросший в драку и закончившийся смертью молодого мужчины, произошел во время празднования дня рождения одного из сотрудников VUGD в гостевом доме Vālodzes. Мероприятие посетил и мотоспортсмен из Мазсалацы Ник Элексис. Вечером между парнем и организатором вечеринки произошла ссора, которая переросла в драку.
Известно, что мужчины били друг друга, однако дальнейшие события не ясны. Ник после драки ушел в неизвестном направлении, и через пару часов подняли тревогу. Парень пропал. Спустя примерно пятнадцать часов он был найден мертвым во дворе одного из частных домов.
Согласно официальной версии, молодой человек умер от переохлаждения. Однако родные подозревают, что причиной смерти могли стать тяжелые телесные повреждения, полученные в ходе конфликта.