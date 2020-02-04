Конфликт на вечеринке сотрудников МВД: новые подробности гибели Ника

Конфликт, переросший в драку и закончившийся смертью молодого мужчины, начался под Сигулдой, у Озера Мартиню. Именно там в гостевом доме Vālodzes свой день рождения отмечал сотрудник Государственной пожарно-спасательной службы при большом скоплении приглашенных друзей и коллег. Мероприятие посетил и мотоспортсмен из Мазсалацы по имени Ник. Вечером между парнем и организатором вечеринки произошла конкретная ссора, которая переросла в драку.

"Когда они дрались снаружи, двери были заперты, чтобы никто им не помешал. Одна из участниц вечеринки видела, что мой сын защищался лавкой, поскольку его соперник был очень крупным и мускулистым. Мой сын был очень хрупким, без опыта участия в драках", - со слезами на глазах говорит мать погибшего Сандра.

Известно, что мужчины били друг друга, однако дальнейшие события не ясны. Ник после драки ушел в неизвестном направлении, и через пару часов подняли тревогу. Парень пропал.

"Мне позвонил друг Ника, который спросил, не знаю ли я, где он. Я сказала, что у него была вечеринка, он в Сигулде. К сожалению, не могли его найти. Телефон оставлен на столе, самого нет. Я приехала в Сигулду, меня высадили у полиции, чтобы я написала заявление о пропавшем человеке. Затем начали искать. Там было человек 200, не знаю. Все искали Ника", - рассказала передаче сестра Ника Ия.

Добровольцы, друзья и полиция примерно пятнадцать часов искали брата Ии. Его, лежащего мертвым на замерзшей земле, нашли Каспар и Линда.

"У него было довольно сильно разбито лицо, у него были открыты глаза. Глаза были синие, весь нос был на бок. У него и майка была наверх, нельзя было понять... так странно выглядел", - рассказали передаче добровольцы.

В Сигулдском отделении полиции подтвердили, что среди гостей злополучной вечеринки были и должностные лица.

"На этой частной вечеринке были представители Государственной пожарно-спасательной службы. Это официальная информация.

Что касается сотрудников Государственной или муниципальной полиции, то таких данных нет", - заявил начальник Сигулдской муниципальной полиции Марис Риекстиньш.

Известно, что сотрудники Сигулдской муниципальной полиции в гостевой дом Vālodzes прибыли вскоре после конфликта, который привел к исчезновению и смерти молодого мужчины, однако стороны, участвовавшие в драке, не подали встречных претензий, сообщили порталу Apollo в полиции.

Версии непосредственных свидетелей конфликта разнятся, поэтому родственникам жертвы трудно понять ход событий.

"У меня есть большие подозрения, что эти люди хотят сотрудничать, менять показания, обойти правду. Каждый говорит свое. Есть разные версии - якобы сел в машину, что она была специально для него вызвана и на ней он уехал домой. Кто-то рассказывает, что видел, будто мой ребенок сел в одну машину вместе со вторым участником драки", - говорит мать Ника.

По ее мнению, прибывшая вскоре после драки полиция проявила бездействие.

"Не была вызвана неотложная медицинская помощь. Мне очень трудно понять, почему, и от этого я тоже в большом шоке. Все это для меня одна большая мистика", - признается Сандра.

По информации полиции, потерпевший, несмотря на полученные телесные повреждения, сам отказался и от медицинской помощи, и от подачи заявления.

"Закон не предусматривает принудительной доставки потерпевшего медикам", - говорит Риекстиньш.

Тем временем родственники Ника с нетерпением ждут итогов полицейской экспертизы. Согласно официальной версии, молодой человек умер от переохлаждения. Однако родные подозревают, что причиной смерти могли стать тяжелые телесные повреждения, полученные в ходе конфликта.

Как отмечает сестра погибшего, ситуация изначально не была воспринята полицией со всей серьезностью из-за того, что среди участников вечеринки были их коллеги из VUGD и Госполиции. Присутствовашие на праздновании сотрудники государственных ведомств уверили прибывших полицейских, что сами уладят ситуацию - именно поэтому, считает Ия, ее брата не доставили в полицейский участок и не оказали ему должной защиты.