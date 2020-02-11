У нового вида коронавируса появилось официальное название

"Сейчас у нас есть название новой болезни, и это Covid-19", - сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, отметив, что "co" это сокращение от "корона", "vi" - вирус, а буква "d" - болезнь (disease в англ.языке").

Согласно установкам ВОЗ, Всемирной организации здоровья животных и организаций, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, в названии болезни не должно быть никакой связи с конкретным местом на карте, животным или народом, сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

Гебрейесус указал, что есть "реальные шансы" остановить опасный вирус, который на данный момент унес более 1000 жизней.

Как ранее сообщал TVNET, в провинции Хубэй подтверждено 2097 новых случаев заболевания. Во всем Китае подтверждено 2478 таких случаев.

Всего в Китае сейчас подтверждено 42 638 случаев заболевания новыми коронавирусом. Вспышка нового вируса началась в начале декабря на рынке в городе Ухань. Вечером в понедельник, 10 февраля, в Китай прибыла команда миссии авангарда коронавируса Всемирной организации здравоохранения ООН. Ее глава Брюс Эйлворд был руководителем реакции ВОЗ на эпидемию вируса Эболы в Западной Африке с 2014 по 2016 годы.

Перед прибытием команды руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что в мире есть несколько "тревожных случаев", когда вирус был подтвержден у людей, которые не связаны с поездками в Китай.