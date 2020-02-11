В Дагестане женщин не пускали в бассейн: прокуратура отказалась заводить дело

Прокуратура ответила, что, несмотря на наличие формальных правонарушений в действиях управляющего бассейном, это не правонарушение: "поскольку отсутствует прямой умысел, направленный на наступление вредных последствий в виде ущемления прав и законных интересов указанных лиц".

Как сообщалось ранее, летом 2019 года на Северном Кавказе был открыт бассейн "Анжи Арена" - самый большой в регионе. С 20 января 2020 года в него решили не впускать женщин. "С 20 января посещение бассейна только для мужчин", - говорилось в объявлении "Анжи Арена" в социальной сети Instagram.