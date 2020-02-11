Вт, 11.02.2020
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В Дагестане женщин не пускали в бассейн: прокуратура отказалась заводить дело

Бассейн. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Прокуратура столицы Дагестана - Махачкалы, решила не заводить административное дело о дискриминации на руководство бассейна "Анжи Арена". В этот бассейн отказались запускать женщин. Об этом сообщает издание "МБХ медиа", ссылаясь на пресс-секретаря организации "Правовая инициатива" Ксению Бабич.

Прокуратура ответила, что, несмотря на наличие формальных правонарушений в действиях управляющего бассейном, это не правонарушение: "поскольку отсутствует прямой умысел, направленный на наступление вредных последствий в виде ущемления прав и законных интересов указанных лиц". 

Однако, прокуратура запросила устранить нарушения. 

Как сообщалось ранее, летом 2019 года на Северном Кавказе был открыт бассейн "Анжи Арена" - самый большой в регионе. С 20 января 2020 года в него решили не впускать женщин.  "С 20 января посещение бассейна только для мужчин", - говорилось в объявлении "Анжи Арена" в социальной сети Instagram. 

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