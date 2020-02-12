"Сравнима с некоторыми странами Африки": Дудь снял документальный фильм про ВИЧ в России

Среди тех, с кем Дудь пообщался — журналист, общественный деятель и основатель фонда "СПИД-ЦЕНТР" Антон Красовский. Также в беседе приняли участие руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом профессор Вадим Покровский, журналист Маргарита Логинова и другие.

"Многие думали, что это болезнь осталась где-то в 1990-х и точно не добралась до эпохи высокоскоростного интернета. Но это ― не так.

В России живет более одного миллиона людей с ВИЧ.

В России только в прошлом году умерли от СПИДа 37 000 человек, в среднем это 100 человек в день. По числу новых заболеваний ВИЧ Россия сравнима — и в это действительно сложно поверить — с некоторыми странами Африки", ― говорит в начале выпуска Юрий Дудь.

Выпуск снимался в том числе на турбазе в Нижнем Новгороде, работники которой летом 2019 года не приняли группу детей с положительным ВИЧ-статусом.

"Нам совершенно не хочется провоцировать это осуждение вновь, мы прекрасно понимаем, что тот отказ — не из-за того, что у этих людей мусорные ведра вместо сердец. Тот отказ — из-за незнания",

― подчеркнул журналист, отметив, что этот фильм освещает все основные вопросы о ВИЧ:

Как ВИЧ может оказаться у вас?

Могут ли люди с ВИЧ рожать здоровых детей?

Можно ли иметь ВИЧ и жить полноценной жизнью до самой старости?

Что делать, если очень хочется "без презика"?

Почему власти России не реагирует на эпидемию?

Почему уроки полового воспитания в школах — необходимы?

Главные тезисы фильма, которые привёл Дудь:

СПИД — это ВИЧ, лечением которого не занимались. От ВИЧ в отличие от СПИДА не умирают; Если у вас нашли ВИЧ, это совсем не значит, что вы скоро умрете. Медицина настолько сейчас развилась, что в случае своевременной терапии, вы будете жить долго и счастливо. Так же долго, как и все остальные люди вокруг вас; Если человек с ВИЧ принимает терапию по рекомендации врача, то у него родятся дети без ВИЧ; С людьми с ВИЧ, можно здороваться за руку, обмениваться одеждой, плавать в одном бассейне, пить из одной кружки, обниматься и целоваться. Быть брезгливыми к таким людям глупо; Лучше брезговать опасным сексом и наркотиками — это всё ещё два главных способа передачи ВИЧ.