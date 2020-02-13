Мечтательная, со специфическим характером, легко доверяет людям, хотела начать "все заново". Так родные описывают без вести пропавшую полтора года назад Ласму Лочмеле. Она была объявлена в международный розыск, но до сих пор никто не имеет ни малейшего представления о том, что могло с ней случиться.

Все это похоже на сюжет трагического бестселлера, как описывает мама Ласмы Анита происходившее с ее дочерью в последние годы. Не проходило и дня, чтобы она не думала о дочке и о том, что же могло с ней произойти.

С Ласмой не было просто - родных она обижала не раз. "Она шла своей дорогой", - говорит мама и признается, что моментами у нее совсем не хватает сил.

Отчасти потому, что у Ласмы двое детей, которые не знают, что произошло с пропавшей без вести в 2018 году мамой.

Что-то не так с Ласмой

Что на самом деле произошло жарким летом 2018 года? До этого более пяти лет Ласма прожила в Англии, где работала в центре по уходу. Фактически занималась тяжелой работой, но сначала ей нравилось. Однако тогда у девушки начались проблемы со здоровьем...

Сестра Лига вспоминает, что в Англии Ласма начала употреблять алкоголь, из-за чего часто ссорилась с мужем (он из Румынии). В 2017 году оба приехали в Латвию и несколько месяцев жили у отца девушки - в Сигулде. В ноябре отец умер. Ласма с мужем перебрались в Ригу, чтобы, как она сама выразилась, начать жизнь заново. Пара арендовала квартиру в Пурвциемсе, на улице Илукстес. В июне из Германии к Ласме приехала старшая сестра Лига. Девушки прекрасно пообщались. Лига вспоминает, что Ласма была в хорошем настроении и планировала, как жить дальше.

"Я была спокойна. В Германию вернулась без сомнений, так как мне казалось, что у Ласмы все хорошо", - вспоминает Лига.

Тем временем отношения Ласмы с супругом ухудшались. Она даже обратилась к адвокату, чтобы получить совет, как развестись.

Наступило 26 июня, когда пара в очередной раз поссорилась. 27 июня Ласма в социальной сети связалась с подругой, с которой они перекинулись парой незначительных фраз.

С тех пор о Ласме ничего не известно. Девушка исчезла - фактически растворилась в воздухе.

Вскоре после конфликта ее муж вернулся в Англию, словно в спешке оставив семейный автомобиль в Латвии.

Когда владелец пурвциемской квартиры примерно через две недели открыл двери жилища, он обнаружил, что жильцы частично вывезли свои вещи и оставили ключи на столе.

Близкие с заявлением в полицию обратились очень поздно - спустя два месяца после исчезновения девушки, так как

это был уже не первый раз, когда Ласма на несколько недель обрывала контакты с матерью и сестрой.

Именно этот факт, а также скупая информация об обстоятельствах произошедшего затруднили процесс поиска пропавшей. Полиция немедленно начала расследование, возбудила уголовное дело и объявила Ласму в международный розыск, поскольку одной из версий было то, что она могла вернуться в Англию. Телефон Ласмы отключен, и поиски были безуспешными.

Раньше Ласма была активна в социальных сетях, но теперь она исчезла из виртуального мира. И это было уже очень, очень тревожно...

ФОТО: Из личного архива

"Передумала все детективные сюжеты..."

В поисках хотя бы малейшей зацепки Лига связалась с друзьями и знакомыми Ласмы. Выяснила, на каких сайтах была зарегистрирована сестра. Ласма многим своим знакомым сказала, что собирается начать что-то новое, но ничего конкретного.

Сейчас Лига заботится о старшем сыне сестры. Девочка же живет у отца в Англии.

"Ситуация ужасная, ничего нельзя исключать - мы искали во всех направлениях. Я передумала все детективные сюжеты. Если она не хочет с нами контактировать, мы бы приняли ее выбор. Просто хотим знать, что она жива", - говорит Лига.

Иногда на мгновения появляется маленький лучик надежды. Например, однажды некий мужчина написал Лиге, что он видел женщину, похожую на Ласму, в английском городе Питерборо. В другой раз кто-то в интернет-форуме упомянул, что видел ее в магазине. Однако эта информация не была проверена. Друзья Ласмы регулярно спрашивают сестру, известно ли ей что-нибудь о ней. Она не контактировала ни с кем с того рокового июня.

После исчезновения Ласмы Лига расспросила ее мужа: "Он был очень уклончив и сдержан, сказал, что вернулся в Англию и ничего не знает.

Мне кажется подозрительным, что он не интересуется бывшей женой. Да, они много ругались, но он был последним, кто ее видел!

Я просила, чтобы он пошел в полицию в Англии и подал заявление об исчезновении Ласмы, но он этого не сделал". Автомобиль этого человека все еще находится на полицейской парковке в Латвии. Банковский счет Ласмы остался нетронутым.

"Полиция не предоставляет нам никакой информации о ходе расследования, но, насколько мы понимаем, нет никаких доказательств того, что она покинула страну. Границы открыты, а поиск осложнен защитой личных данных".

Раствориться в алкоголе

У Ласмы голубые глаза, задумчивый взгляд, а овал лица покрывают темно-каштановые длинные волосы. Она высокая - 171 см. Также у Ласмы есть татуировка пантеры в нижней части спины.

"Ласма хорошо выглядит, и хотя она не придерживалась здорового образа жизни, она быстро восстановила форму после рождения детей.

Ей нравилось фотографироваться и получать комплименты", - отмечает Лига.

Детство сестер не было легким. Отец был творческим человеком - танцор и художник, но со склонностью к алкоголизму. Мама девочек воспитывала одна, еле сводила концы с концами. "Мы очень разные, но в детстве всегда держались вместе, так как было тяжело. Думаю, такие проблемы были во многих семьях. И это правда", - добавляет Лига.

ФОТО: Из личного архива

Семья жила в Сигулде. Девочки росли, ходили в школу. Лига рано поняла, что всего придется в жизни добиваться самой, в то время как Ласма была мечтательницей.

"Она всегда была замкнутой, таинственной. Она никогда не говорила о своих проблемах, всегда отрицала, мол, "все в порядке!"

- даже если это было не так. Жизнь казалась ей скучной, поэтому Ласма хотела перемен. С раннего возраста она была очень привлекательной. Все говорили, что все в жизни ей будет даваться легко, может быть, она даже станет моделью, а я была сестрой, которой придется много работать", - рассказывает Лига.

ФОТО: Из личного архива

В школе Ласма училась средне, но ей хорошо давались языки. После окончания школы она немного освоила гостиничную сферу, а затем уехала в Англию. Хорошая зарплата дала ощущение свободы и новых возможностей, но проблемы не исчезли.

Ласма снимала внутреннее напряжение алкоголем. Тогда она становилась более открытой, счастливой. В какой-то момент она пыталась создать новую семью.

"Ласма искала способ, как справиться с эмоциональными проблемами -

она всегда убегала, уже с самого детства, - убегала от себя, убегала в другие страны и растворялась в алкоголе.

Она не умела решать проблемы, поэтому постоянно пыталась начать все заново".

Алкоголь отдалил Ласму от близких людей - детей, мамы, сестры, друзей.

"Мы предлагали помощь, но она ее не принимала - винила нас. Маме было очень тяжело с Ласмой, она очень часто причиняла нам боль. Наконец мы сказали: "Хорошо, давай мы позаботимся о детях, приведи в порядок свою жизнь". Надеялись - если рядом будет стабильный мужчина, она изменится", - признается Лига.

"У меня две дочери - у обеих было одно детство, но жизненные пути так отличаются", - говорит мама Ласмы Анита.

Сестра исключает возможность суицида - нет, напротив, Ласма позитивно думала о будущем.

Когда подснежники расцветут!

После нескольких месяцев сбора информации и анализа событий Лига пришла к выводу, что сестра, скорее всего, связалась с плохими людьми.

До исчезновения у Ласмы было несколько профилей на многочисленных сайтах знакомств. Ну конечно! Она каждый раз была готова к "чему-то новому".

Кроме того, Ласма была романтичной мечтательницей - доверяла людям и могла действовать импульсивно. "Если кто-то говорит Ласме то, что она хочет услышать, она теряет способность критически мыслить. Она быстро завоевывала мужскую симпатию и осознавала это".

ФОТО: Из личного архива

"Я не хочу думать о том, что она может быть мертва, но факты жестоки", - говорит Анита. Она ждет дочь каждый день, но увы...

"Ласме очень нравились подснежники", - признается Лига. Скоро они снова расцветут, и весной сестре исполнится 35 лет.