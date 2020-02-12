Правда ли, что дети почти не болеют коронавирусом? И если да, то почему?

Она полагает, что в случае дальнейшего распространении вируса, когда контактов с зараженными избежать будет все сложнее, ситуация может измениться в худшую сторону, и среди детей будет больше инфицированных, потому что их просто будет сложнее изолировать.

Пока же быстрое распространение коронавируса не привело к росту заболеваемости среди детей.

Если проводить аналогию со вспышкой SARS, можно вспомнить, что исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний США пришли к выводу, что дети младше 12 лет были менее подвержены заболеванию и реже нуждались в лечении в стационаре.

Больше половины заболевших в Ухане - пациенты в возрасте от 40 до 59 лет Getty Images

Коронавирус более опасен для взрослых?

Хотя подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди детей немного, эксперты подчеркивают, что говорить о наличии у детей особого иммунитета против коронавируса нельзя.

Более вероятным объяснением низкой заболеваемости коронавирусом среди детей может быть следующий факт: наиболее частые осложнения болезни (например, ветрянка) опаснее для взрослых, чем для детей. Взрослые переносят эти осложнения в более тяжелой форме.

"Это более правдоподобное объяснение, чем то, что у детей есть особый иммунитет против коронавируса", - говорит эксперт по инфекционным заболеваниям в Университете Кардиффа Эндрю Фриман.

"Это может быть связано и с тем, что врачи не проверяют на наличие вируса тех детей, у которых нет выраженных симптомов заболевания, и тех, у кого они выражены слабо", - добавляет Фриман.

Эксперт по статистической эпидемиологии из Оксфордского университета Кристль Доннелли согласна с такой точкой зрения и приводит в пример данные по вспышке SARS в Гонконге.

"Наши коллеги тогда пришли к заключению, что маленькие дети переносили заболевание в гораздо более мягкой форме", - отмечает эксперт.

Всего зарегистрировано более 40 тысяч случаев заболевания, подавляющее большинство заболевших - жители Китая Getty Images

Хронические заболевания

Иммунная система взрослых, у которых есть какие-либо хронические заболевания, хуже справляется с вирусом. Диабет или заболевания сердечно-сосудистой системы приводят к более тяжелому течению заболевания и более тяжким осложнениям.

"Пневмония (одно из наиболее частых осложнений коронавируса) обычно наблюдается у пациентов с изначально ослабленной иммунной системой. То же самое происходит и при заболевании гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями", - объясняет Иэн Джонс.

Как выяснилось, приблизительно у половины пациентов в больнице в Ухане, у которых был диагностирован коронавирус, есть хронические заболевания.

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Разве дети не легче всех подхватывают инфекции?

Дети, как известно, склонны к тому, чтобы подцеплять респираторные вирусные инфекции и служить источником их распространения среди своих сверстников, говорит Иэн Джонс.

Поэтому нам кажется, что именно дети наиболее уязвимы перед вирусами. Но ситуация с коронавирусом не подтверждает эти опасения.

Возможно, у детей действительно более сильная иммунная система, или же вирус менее агрессивно действует, попадая в детский организм, поэтому болезнь часто протекает бессимптомно, и родители не приводят ребенка на прием к врачу. Соответственно, зарегистрированных случаев заболевания среди детей оказывается меньше.

В ближайшее время у нас будет более ясное представление о том, почему дети в случае с коронавирусом кажутся более защищенными.

Николай Воронин, корреспондент Русской службы Би-би-си по вопросам науки и технологий

То, что детский иммунитет более гибок и проще адаптируется к новым заболеваниям, - известный факт. Именно поэтому, например, корь или ветрянка относительно легко переносятся в детском возрасте, но могут вызвать массу осложнений у взрослых.

Буквально пару недель назад канадские ученые опубликовали исследование, доказывающее, что первый тип вируса гриппа, с которым ребенок сталкивается в младенчестве, навсегда определяет возможности его организма бороться с респираторными вирусными инфекциями.

А это значит, что во время эпидемии медики могут заранее предсказать, насколько уязвим тот или иной человек - в зависимости от его года рождения и наиболее распространенного тогда штамма вируса.