Вентспилсский порт: обнаружены скрытые камеры и "жучки", начат уголовный процесс

Полиция безопасности возбудила уголовное дело из-за возможного незаконного скрытого видеонаблюдения на территории Вентспилсского свободного порта. Об этом сообщает агентство LETA.
Техника для скрытой видеосъемки и аудиозаписи была незаконно установлена в помещениях порта. Об обнаруженных устройствах полиции сообщил один из сотрудников порта.
В рамках расследования дела уже были допрошены как действующие, так и бывшие сотрудники порта. От более подробных комментариев Полиция безопасности на время следствия воздерживается.