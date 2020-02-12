Ср, 12.02.2020
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Вентспилсский порт: обнаружены скрытые камеры и "жучки", начат уголовный процесс

Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Plūme/LETA

Полиция безопасности возбудила уголовное дело из-за возможного незаконного скрытого видеонаблюдения на территории Вентспилсского свободного порта. Об этом сообщает агентство LETA.

Техника для скрытой видеосъемки и аудиозаписи была незаконно установлена в помещениях порта. Об обнаруженных устройствах полиции сообщил один из сотрудников порта.

В рамках расследования дела уже были допрошены как действующие, так и бывшие сотрудники порта. От более подробных комментариев Полиция безопасности на время следствия воздерживается.

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