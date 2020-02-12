Вентспилсский порт: обнаружены скрытые камеры и "жучки", начат уголовный процесс

Техника для скрытой видеосъемки и аудиозаписи была незаконно установлена в помещениях порта. Об обнаруженных устройствах полиции сообщил один из сотрудников порта.

В рамках расследования дела уже были допрошены как действующие, так и бывшие сотрудники порта. От более подробных комментариев Полиция безопасности на время следствия воздерживается.