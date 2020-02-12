Ср, 12.02.2020
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Маколей Калкин резко высказался об обвинениях Майкла Джексона в педофилии

Маколей Калкин

ФОТО: AFP / Scanpix

Американский актер Маколей Калкин в интервью изданию Esquire высказался об обвинениях поп-исполнителя Майкла Джексона в педофилии. 

Маколей Калкин подружился с поп-певцом в 1990 году, после выхода на экраны комедии "Один дома" в 1990-м. Актеру тогда было девять лет, а Джексон был на 22 года старше. Калкин позже стал крестным отцом дочери певца. 

В интервью артист высказался очень конкретно:

"Я начну с такой фразы - это не фраза, это правда: он никогда мне ничего не делал. Я никогда не видел, чтобы он что-то такое делал. И особенно в нынешнее время я бы не стал ничего скрывать - не буду утверждать, что это модно или что-то такое, просто сейчас хорошее время, чтобы раскрывать подобные секреты", - цитирует Калкина Lenta.ru. 

Актер подчеркнул, что если бы ему было, что рассказать, но он непременно бы это сделал. Но он лично ничего плохого в действиях Джексона не видел.  

Напомним, в марте 2019 года телеканал HBO выпустил документальный фильм "Покидая Неверлэнд", в котором певца обвиняют в педофилии. Герои картины Джейс Сейфчук и Уэйд Робсон утверждают, что Джексон сексуально воспользовался ими, когда они были детьми. Эта картина заставила общественность еще раз вспомнить про обвинения, которые поступали в адрес певца, а сейчас поставили под угрозу его музыкальное наследие. 

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