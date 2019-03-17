Дело Джексона: "Многолетняя схема педофила" или "Ложь приносящая миллионы"?

Американский певец Майкл Джексон десятилетиями считался "королем поп-музыки". Его музыкальное наследие вошло во все сферы культуры. Выход документального фильма "Покидая Неверленд" на канале HBO навсегда изменил отношение к исполнителю и его культурному наследию.
Герои "Покидая Неверленд" Джейс Сейфчук и Уэйд Робсон утверждают, что Джексон сексуально воспользовался ими, когда они были детьми.
Напомним, что подобные обвинения уже были в адрес певца. В 1993 году 13-летний Джордана Чендлер сказал, что артист до него домогался. Но позднее подросток признался, что его заставил отец, ради того, чтобы получить отступные. На тот момент Джексон заплатил семье мальчика 22 миллиона долларов (около 25 млн евро).
Второй скандал в 2003 году освещало более 2200 средств массовой информации. Суд присяжных постановил, что улик недостаточно и Джексон невиновен.
Постоянные судебные разбирательства привели к ухудшению состояния здоровья певца, он даже начал употреблять болеутоляющие средства, чтобы справиться со стрессом. Его банковские счета были полностью опустошены.
Стоит упомянуть, один из героев "Покидая Неверленд" Уэйд Робсон уже подавал в суд на певца в 2013 году, требуя возмещения ущерба на сумму £1,2 млрд (около 1,4 млрд евро). Однако иск был отклонен.
Сейчас семья Джексона опровергает любые обвинения и готовит многомиллионный иск каналу. Дело в том, что HBO нарушили письменную договоренность, согласно которой не будут распространять порочащие артиста сведения. Об этом сообщает Би-би-си.
Определенно, утверждения, которые были сделаны в документальном фильме, заставили многих фанатов почувствовать неловкость и тревогу.
Люди были шокированы рассказами мужчин, а также неприглядными деталями, которыми они поделились.
Стоит отметить, что 15 и 16 марта на Первом канале должна была состояться премьера картины, но в последний момент руководство канала сняло ее с эфира. Продюсеры объяснили, что такое решение было принято из-за резонанса, который фильм вызвал в обществе. На данный момент картина доступна на сайте Первого канала.
Мнения зрителей и известных людей разделились – часть считает, что все, что показано в фильме – это чистая правда, а часть ставят под сомнение слова героев. Для этого достаточно просто пройти по хэштегом с именем певца, чтобы увидеть десятки обсуждений по поводу обвинений.
Leaving Neverland 'LIES' controversy: 'Wade Robson had to ask his MOTHER over twenty questions about his first nights with #MichaelJackson because he couldn't remember' #LeavingNeverlandLies https://t.co/Bo08p0Pflq pic.twitter.com/iWsreYbLFx— Daily Express (@Daily_Express) March 15, 2019
Для кого-то Майкл Джексон был педофилом и творил зло, по ужасной схеме, а скрывать ему все это помогало его богатство и слава.
Но у поп-короля есть и защитники, которые обвиняют Сейфчука и Робсона в корысти, а также попытке заработать на имени покойного артиста.
Данная картина привела к массовой панике: СМИ сообщают, что
несколько радиостанции по всему миру, в том числе в Австралии, Новой Зеландии и Канаде, перестали ставить музыку Майкла Джексона. Эпизод мультфильма "Симпсоны", где звучит голос Джексона также был вырезан.
Критик и главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин подчеркнул, что обвинения не могут ставить под сомнение вклад Джексона в мировую культуру.
У себя на странице в Facebook он отметил, что никогда не сомневался, что Майкл Джексон – педофил.
"Насколько практикующий — другой вопрос, пусть этим занимаются историки и юристы", - добавил он.
Долин подчеркивает, что такие крупные компании как Сандерс и HBO не стали бы поддерживать информацию, которую можно было бы ставить под сомнение.
"Излишний постскриптум: мухи отдельно, котлеты отдельно. Каким бы преступником ни был МД, его музыка от этого хуже не станет, и его вклад в мировую культуру не станет меньше", - отметил он.
Напомним, что статуя Майкла Джексона была удалена из Британского национального музея футбола. Администрация мюзикла Thriller Live, который основан на музыке певца, отказывается от комментариев. Кроме него, существует постановка Cirque du Soleil, вдохновленная композициями артиста, а также несколько бродвейских шоу. Что будет с этим всем, пока неизвестно.
Здесь не только речь о морали. О том, как возможно теперь воспринимать искусство этого исполнителя. Здесь примешана огромная многомиллиардная схема дележки наследия Майкла Джексона. Кто-то на этом потеряет, а кто-то невероятно заработает.
Обозреватель "Би-би-си" Александр Кан написал статью: "Майкл Джексон — великий артист и при этом педофил? Нам придется с этим жить". В ней он рассмотрел все аспекты этого скандала, а также объяснил его последствия.
В пример Кан приводит великих Рихарда Вагнера или Федора Достоевского. Эти два гения были антисемитами. Антисемитизм привел к одной из самых крупных трагедий человечества - Холокосту. Но эти факты не мешают нам до сих пор наслаждаться музыкой Вагнера, или получать удовольствие от произведений Достоевского.
Обозреватель считает, что такой громкий скандал связан с движением #MeToo, которое призывало заговорить о сексуальных скандалах не только произошедших недавно, но и десятилетия назад.
Жертвой таких скандалов стал актер Кевин Спейси, которого сняли с сериала "Карточный домик" и похоронили его карьеру.
Он подчеркивает, что преступления Спейси сказались лишь на его теперешней карьере, но его вклад в кино в картинах "Красота по-американски", "Подозрительные лица" и многие другие остается неизменной. Никто не собирается снимать их с экранов, или вырезать эпизоды.
Кан объясняет, что невозможно вычеркнуть или невозможно забыть Майкла Джексона.
"Даже если все радиостанции мира откажутся играть музыку Майкла Джексона, она никуда не исчезнет", - пишет он.
Ведь только один альбом Thriller разошелся по миру в виде 60 миллионов копий. Не сотрутся из истории и картины Энди Уорхола, Джеффа Кунса и Кита Харинга.
Майкл Джексон стал частью нас самих, он проник в каждый кусочек прошлого, настоящего и даже будущего.
К сожалению, теперь каждому из нас придется для себя решить, как мы отнесемся к наследию Майкла Джексона.
Сможем ли мы дальше смотреть его клипы и слушать любимые песни? Насколько сильно нас будет смущать тот факт, что он был педофилом? Хотя, на данный момент нет ни одного решения суда, или доказательств виновности певца.
Есть только фильм, который преподнесен как исповедь. Фильм, которому поверили миллионы. Фильм, который взволновал тысячи поклонников. Фильм, который причинил боль и ужас.
Король поп-музыки ушел навсегда, но оставил нас перед страшным выбором и страшной действительностью.