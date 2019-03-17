Дело Джексона: "Многолетняя схема педофила" или "Ложь приносящая миллионы"?

Для кого-то Майкл Джексон был педофилом и творил зло, по ужасной схеме, а скрывать ему все это помогало его богатство и слава.

Но у поп-короля есть и защитники, которые обвиняют Сейфчука и Робсона в корысти, а также попытке заработать на имени покойного артиста.