Россия: бывших президентов хотят сделать пожизненными сенаторами

Как сообщает "Медуза", на данный момент трудно найти ответ на вопрос, зачем это нужно. Экс-президенту платят 75% от зарплаты, оставляют в пользовании одну служебную дачу, охраняют и предоставляют медицинское обслуживание. Сенаторы тоже получают зарплату, жилье, медобслуживание, путевки в санатории и на курорты.

Многое зависит от должности в Совете Федерации - кто-то получает больше, кто-то меньше. В какой категории отнесут бывших глав государства - пока не известно.

Также "Медуза" отмечает, что неприкосновенность в любом случае есть у экс-президентов, поэтому сложно сделать вывод, для чего бывшим президентам пожизненное сенаторство. Издание допускает, что это продвигается с целью оставить экс-президента у власти, а также позволит им сохранить формальное влияние на политические процессы.

Издание допускает, что дополнение к поправкам к Конституции могут принять, так как их одобрил профильный комитет Госдумы. После того, как Госдума РФ примет предложенные Владимиром Путиным поправки, их должны будут одобрить Совет Федерации и большинство региональных парламентов. Затем должно еще состояться всенародное голосование — этот этап не предусмотрен Конституцией, но авторы поправок обещают, что он будет иметь юридическую силу.

Как сообщают "Ведомости", идею ввести институт пожизненных сенаторов и расширить президентскую квоту на прошлой неделе предложил академик Александр Чубарьян. Он рассказал, что такое есть в Италии - из 315 членов шестеро имеют статус пожизненного сенатора, среди них - экс-президенты. По мнению академика, таким статусом можно наделять и выдающихся деятелей культуры, медицины и науки.

Как сообщалось ранее, в январе 2020 года Владимир Путин провел наиболее значительную за 20 лет у власти кадровую перестановку и анонсировал конституционную реформу.

Одна из предложенных поправок в Конституцию касается самого президента - Путин предложил изменить норму, по которой один и тот же человек не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд. Еще в декабре Путин предлагал убрать из положения слово "подряд". В этом случае президент не сможет баллотироваться на третий и последующие сроки, как уже делал сам Путин.