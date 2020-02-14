"Через час знакомства в Tinder уже катались на украденных скейтах". Рижанки о лучших свиданиях

Агния, 27 лет: Это было летом, мы с мужем решили поехать в Вентспилс. В Вентспилсе мы нашли дерево, на которое повесили более 20 записок с нашими мечтами и желаниями. Небольшие бумажки свернули пополам, перевязали ниткой и повесили на ветки дерева. После чего попытались запустить лантерн в небо - у нас не получилось, но это было очень веселое приключение!

После чего гуляли по морю, по самому городу, и было много разговоров обо всем и ни о чем.

А спустя год мы вновь вернулись к тому самому дереву с пожеланиями, и самое приятное, что записки на дереве остались!

И большая часть желаний у нас сбылась за год.

Катя, 25 лет: Так сложилось, что все мои лучшие свидания - с моим любимым человеком.

В начале наших отношений было так, что наш первый год состоял из одних свиданий, потому что жили и учились в разных странах. На первом году наших отношений виделись раз в месяц и, соответственно, готовились каждый раз как в первый, с новыми эмоциями, чувствами и трепетом.

Самое первое официальное наше свидание состоялось зимой в Финляндии - в стране, где, на тот момент жил мой молодой человек и знал все лучшие уголки города Хельсинки.

Мы поднялись на гору с невероятно красивым видом, и там мне признались в чувствах и предложили встречаться. Затем свидание продолжилось романтичной прогулкой, занимательными беседами и вкусной едой.

По-особенному было еще то, что мы в другом городе, в другой стране, где никого не знаем, абсолютно одни, вдвоем.

Я могу назвать это лучшим свиданием, потому что оно было действительно трогательное, необычное и незабываемое: 400 км в пути - предвкушая, волнуясь и не зная, что тебя ждет. Можно сказать, что наше первое свидание длилось три дня, но вообще, честно говоря, оно длится до сих пор. Я считаю, что, конечно, самое лучшее свидание - с любимым человеком.

Раиса, 34: Наше свидание состоялось после нескольких телефонных разговоров, которые длились на протяжении недели. Казалось, что мы знакомы очень давно, хотя общаться начали совсем недавно. В итоге договорились, что он придет за мной на работу и мы пойдем гулять. В этот вечер проходила "Белая ночь".

Он пришел под конец рабочего дня. Меня сразу удивило, что он был в костюме и галстуке. Было как-то неожиданно и почти официально. На меня это было не похоже - я начала нервничать во время разговора. В руках у меня была какая-то реклама, которую я начала сгибать. "Не нервничайте!" - сказал он и забрал ее из моих рук.