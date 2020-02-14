"Через час знакомства в Tinder уже катались на украденных скейтах". Рижанки о лучших свиданиях

Сегодня, 14 февраля, весь мир накроет "любовная лихорадка" с праздничными открытками, конфетами и букетами. Именно в этот день мы решили спросить жительниц столицы о свиданиях, которые они бы назвали "лучшими". Мужчины, запоминайте и учитесь!
Вика, 27 лет: Что есть лучшее свидание? Когда тебя ведут в ресторан "дорого-богато", где под звуки скрипки можно за обе щеки есть фуа-гра? Вряд ли, хоть поесть я и люблю. Когда вы, держась за руки, встречаете закат? Возможно. Но как быть, если в итоге оказалось, что с этим человеком стоило не закат встречать, а в этот закат его послать?
Был у меня и романтический пикник у подножья Эйфелевой башни с багетом, сыром и вином, были и романтические вечера при свечах, однако при словосочетании "самое лучшее свидание" почему-то вспоминается совсем другое - милое и по-юношески наивное.
Мой День рождения. Мне 16.
После уроков я получаю письмо от любимого мальчика, написанное от руки. Это было еще до того, как квесты стали мейнстримом, а воспользоваться Интернетом вне дома можно было только в интернет-клубах. В этом письме были загадки, которые мне нужно было разгадать, чтобы узнать следующую точку квеста - так мне пришлось гулять по городу, выкапывая спрятанные бутылки, заглядывать в кафе и тому подобное. Заключением стала встреча с моим "избранником" - последующее свидание и огромный букет цветов.
Помню, что тогда я очень психовала из-за того, что некоторые задания были слишком сложными, и я даже несколько раз заблудилась, но в итоге спустя более 10 лет именно это свидание я вспоминаю с улыбкой.
Катя, 30 лет: Итак. Не знаю, можно ли назвать это свиданием, но это определенно один из самых ярких эпизодов за последние несколько лет жизни. Было время, когда я активно пользовалась всем известным приложением Tinder. Знаю, что его многие ругают, но у меня с ним как-то сразу все "сложилось".
Познакомилась там с парнем, и он без долгих разговоров и глупого флирта предложил встретиться. Через час!
Молодой человек был симпатичным, грамотным и вежливым, а у меня не было на тот день никаких дел, поэтому я согласилась. Оказалось, что он из России, но последние 5 лет активно путешествует и живет в разных странах (работает в IT-сфере, поэтому может позволить себе трудиться из любой точки мира). Так вот, в Риге он был проездом и решил, что лучший способ осмотреть быстро город - пообщаться с кем-то из местных. Мы встретились (как и положено) у часов Laima, и следующие 10 часов прошли как в среднестатистическом музыкальном клипе, где парень и девушка творят какую-нибудь ерунду.
Мы бродили по городу, пили вино, танцевали на Ратушной площади, пели в караоке, катались на чьих-то скейтах, устроили пикник на заднем дворе мормонской церкви и даже уехали в Вентспилс смотреть на море.
Было безумно весело. На следующий день он улетел, но уже несколько лет мы периодически поддерживаем связь, и он присылает мне открытки из разных городов. Такие дела...
Агния, 27 лет: Это было летом, мы с мужем решили поехать в Вентспилс. В Вентспилсе мы нашли дерево, на которое повесили более 20 записок с нашими мечтами и желаниями. Небольшие бумажки свернули пополам, перевязали ниткой и повесили на ветки дерева. После чего попытались запустить лантерн в небо - у нас не получилось, но это было очень веселое приключение!
После чего гуляли по морю, по самому городу, и было много разговоров обо всем и ни о чем.
А спустя год мы вновь вернулись к тому самому дереву с пожеланиями, и самое приятное, что записки на дереве остались!
И большая часть желаний у нас сбылась за год.
Катя, 25 лет: Так сложилось, что все мои лучшие свидания - с моим любимым человеком.
В начале наших отношений было так, что наш первый год состоял из одних свиданий, потому что жили и учились в разных странах. На первом году наших отношений виделись раз в месяц и, соответственно, готовились каждый раз как в первый, с новыми эмоциями, чувствами и трепетом.
Самое первое официальное наше свидание состоялось зимой в Финляндии - в стране, где, на тот момент жил мой молодой человек и знал все лучшие уголки города Хельсинки.
Мы поднялись на гору с невероятно красивым видом, и там мне признались в чувствах и предложили встречаться. Затем свидание продолжилось романтичной прогулкой, занимательными беседами и вкусной едой.
По-особенному было еще то, что мы в другом городе, в другой стране, где никого не знаем, абсолютно одни, вдвоем.
Я могу назвать это лучшим свиданием, потому что оно было действительно трогательное, необычное и незабываемое: 400 км в пути - предвкушая, волнуясь и не зная, что тебя ждет. Можно сказать, что наше первое свидание длилось три дня, но вообще, честно говоря, оно длится до сих пор. Я считаю, что, конечно, самое лучшее свидание - с любимым человеком.
Раиса, 34: Наше свидание состоялось после нескольких телефонных разговоров, которые длились на протяжении недели. Казалось, что мы знакомы очень давно, хотя общаться начали совсем недавно. В итоге договорились, что он придет за мной на работу и мы пойдем гулять. В этот вечер проходила "Белая ночь".
Он пришел под конец рабочего дня. Меня сразу удивило, что он был в костюме и галстуке. Было как-то неожиданно и почти официально. На меня это было не похоже - я начала нервничать во время разговора. В руках у меня была какая-то реклама, которую я начала сгибать. "Не нервничайте!" - сказал он и забрал ее из моих рук.
Мы пошли гулять по городу. Заходили в разные места и говорили об искусстве и жизни. У рижского канала была повешена большая искусственная луна. Играла электронная музыка. Он постелил свою куртку, и я на нее села.
"Ты понимаешь, что теперь твоя жизнь изменится?" - спросил он. "Наверное", - ответила я, не понимая, чего он хочет. После 5 утра он повел меня домой. Машин еще не было. Фонари уже выключались. Было по-летнему тепло.
На перекрестке он остановился и сказал:
"Ты та самая женщина, о которой я всегда мечтал. Я всегда хотел, чтобы со мной рядом была такая, как ты".
Я подумала, что это какая-то шутка. Оказалось, что нет. Он действительно так думал. Проводил домой, а на следующий день мы встретились опять. Так мы вместе уже три года. А год назад я вышла за него замуж.
Мария, 30 лет: Не знаю, это самое лучшее свидание или нет, но однозначно я запомню его на всю жизнь. Однажды один симпатичный и интересный мужчина пригласил меня покататься на снегоходах. Он был из другой страны, поэтому мы поехали на арендованном авто - роскошном "Мерседесе". Ехать нужно было под Цесис. Я была за рулем, перепутала дорогу, решила развернуться и... посадила это тяжелое авто в сугроб. Никто не останавливался. На улице мороз, глушь, зоны нет...
В итоге нашлись добрые люди, которые нас вытянули - со второго раза, правда. В первый раз трос порвался.
Мы добрались до комплекса отдыха, прокатались, все было классно. Собрались ехать домой. Но не тут-то было. Гостевой дом находился у склона холма - мы не могли заехать на этой машине в гору. Она просто катилась назад, потому что лысая резина, задний привод и очень скользкая дорога.
В итоге мы сломали гидроусилитель руля, бросили машину в этом комплексе отдыха и уехали на попутке в Ригу. Шли пешком до шоссе. Когда мы вернулись в город, оказалось, что ключи от своей машины я оставила в том "Мерседесе".
С тем мужчиной у нас ничего не сложилось - по причине жизни в разных странах, разных менталитетов. Но то свидание стало прекрасной возможностью посмотреть, как человек поведет себя в сложной ситуации.